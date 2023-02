PIS/PASEP será liberado AMANHÃ (15); veja como sacar e consultar

O pagamento tão esperado pelos brasileiros que é o PIS/PASEP vai começar nesta quarta-feira (15) e vai ser pago para mais de 22,9 milhões de trabalhadores que atuaram em atividade remunerada de forma CLT no ano-base 2021, ou seja, o trabalhador precisa ter trabalhado ao menos para receber esse abono, e valor que cada um vai receber irá depender da quantidade de meses trabalhado em 2021.

A pessoa que trabalhou um ano completo (12 meses) durante o ano de 2021 vai receber o valor integral do salário mínimo desse ano de 2023 que é de R$ 1.302,00.

Valores

Como citado acima, o valor que cada trabalhador irá receber vai depender da quantidade de meses trabalhado, o banco da Caixa Econômica Federal divulgou o calendário do PIS e do Pasep que já vão começar a ser pago nessa semana, os valores são entre R$ 108,50 e podemos chegar ao valor integral de R$ 1.302,00.

Pagamento desse ano é referente ao ano-base de 2021.

Pis – Programa de Interação Social – pagamentos para iniciativa privada

Pasep – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pagamento para funcionário público.

Como sacar o PIS/PASEP?

O cidadão que vai receber o abono pode fazer esse saque pelo Cartão Cidadão pelo Caixa Aqui ou se preferir pode ir nas lotéricas, se caso preferir sacar na Agência da Caixa Econômica deve levar CPF e um documento com identificação com foto.

Quando for sacar pelo caixa eletrônico da Caixa ou na lotérica é preciso apresentar somente o Cartão Cidadão. O PIS pode fazer a consulta pelo portal Caixa Trabalhador ou pelo telefone 0800 726 0207.

Já o Pasep pode ser consultado no site do Banco do Brasil ou pela central de atendimento do banco, pelo número 4001-0001 ou pelo 0800 729 0001, se caso preferir pode ser por meio do Alô trabalhador através do número 158.

Quem tem direito do abono PIS/PASEP?

Para ter acesso direito ao abono PIS/PASEP é preciso que os trabalhadores estejam cadastrados no PIS/PASEP pelo menos a cinco anos e que receberam dos chefes até no mínimo dois salários.

