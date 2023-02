Uber sairá do Brasil? Plataforma decide colocar um ponto final na história

Nos últimos dias, não há quem não tenha ouvido falar que a Uber sairá do Brasil. E isso, de certa forma, tem causado certo alvoroço entre os clientes da empresa.

Trata-se de um dos aplicativos de transporte mais utilizados no país: ele oferece uma oportunidade prática e rápida de locomoção, acumulando pelo menos 30 milhões de usuários somente no ano de 2022, conforme balanço oficial divulgado.

Ocorre, porém, que com o aumento do número de pessoas recorrendo à Uber para chegarem onde precisam, aumentam também as discussões polêmicas a respeito da forma como a empresa tem atuado no país. Forma essa que, segundo tem se ouvido falar, poderia até mesmo fazer com que ela saísse do Brasil.

O que causou o boato de que a Uber sairá do Brasil

Existem muitas previsões, de maioria pessimista, que de certa forma preveem que o Uber sairá do Brasil, e uma delas diz respeito até mesmo a Luiz Marinho (Partido dos Trabalhadores – PT), que atualmente chefia o Ministério do Trabalho.

Todo o contexto da possível saída da empresa do território nacional diz respeito à proposta de regulamentação dos serviços de transporte e de entregas por aplicativo. Afinal, atualmente, os trabalhadores que exercem suas atividades por meio dessas opções não contam com nenhum tipo de suporte por parte das empresas em que se cadastram, o que inclui a própria Uber.

Mais regulamentação significa maior comprometimento por parte da empresa em questão. E, considerando os episódios consideravelmente recentes, relacionados à regulamentação do serviço de transporte por aplicativo na Espanha, quando a Uber supostamente se mostrou interessada ao sair do país, não é de se espantar que o mesmo viesse a ocorrer em terras brasileiras.

Porém, os usuários (e até mesmo os motoristas) que estavam acreditando que a Uber sairá do Brasil podem ficar tranquilos. A empresa se mantem operando normalmente na Espanha e, segundo comunicado emitido, também não pretende deixar nosso país tão cedo.

A previsão de maiores vantagens para o motorista do aplicativo

Decidido a seguir adiante com a regulamentação a favor dos motoristas, o ministro Luiz Marinho afirma não se importar, caso a Uber venha a sair do país.

Para ele, a situação seria facilmente revertida, uma vez que criar um novo aplicativo no marcado não seria um problema. Ele citou até mesmo a possibilidade de colocar os Correios no lugar: sendo uma empresa de logística, ela faria a substituição facilmente, bastando ter um app específico.

A Uber, por sua vez, afirma que não sairá do Brasil, assim como não saiu da Espanha.

A empresa também defende a criação de uma previdência para os motoristas, assim como é de interesse do Ministério do Trabalho, de modo a garantir que esses profissionais tenham mais suporte.

Tendo chegado em território brasileiro em 2015, a Uber já cumulou R$ 5 bilhões de tributos e impostos pagos ao país.

