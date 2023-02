Imposto de Renda 2023 deve sofrer alterações pelo governo

Após bastante reclamações de todos os brasileiros, novidades devem surgir envolvendo o cenário do Ministério da Fazenda, além disso, o valor do salário mínimo também deve sofrer um novo reajuste. Mas infelizmente, uma das promessas de Lula em suas campanhas provavelmente não poderá ser cumprida, ao menos por agora. Não se sabe ao certo todas as novidades, mas de acordo com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o Carnaval, todas as novidades serão divulgadas para todos, entenda o que se sabe até agora.

O valor do salário mínimo irá aumentar

Uma das principais mudanças que devem ocorrer e também uma das mais importantes, é acerca do novo valor do salário mínimo, pois ele serve como base para inúmeras outras coisas. Todavia, embora pareça um pequeno aumento, tenha certeza, que aos cofres públicos acaba impactando de uma maneira exorbitante, de maneira análoga ao que ocorre com os grandes empresários também.

Isso porque o salário mínimo quando reajustado, deve mudar por exemplo, o valor dos benefícios vigentes no Brasil. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.302, todavia, após bastante luta e pressão para que Lula viesse cumprir uma de suas promessas de campanha, esse valor provavelmente irá mudar em breve.

O novo valor do salário mínimo deverá ser de R$ 1.320, isso irá beneficiar a todos os trabalhadores, que irão receber um pouco mais em seus salários mensais. Todavia, para o Governo, isso irá conceder um grande impacto. Embora muitos achem que R$ 18 é pouco, mas acredite, isso gera um impacto de R$ 5 bilhões nos cofres públicos, é bastante dinheiro.

Nova Faixa de Isenção do Imposto de Renda

Essa mudança vai beneficiar principalmente os brasileiros que recebem até 2 salários mínimos. Lembre-se que no começo, o Governo já começou sendo criticado, pois pessoas que recebiam um valor superior a 1,5 salário mínimo, já deveriam declarar imposto de renda. Mas agora, o ministro da Fazenda em conjunto com o presidente Lula, irá mudar esse cenário.

Não se sabe ainda ao certo todas as faixas de isenção do imposto de renda, mas o que é fato é que pessoas que recebem até 2 salários não irão precisar fazer a declaração. Isso representa um valor que gira em torno de R$ 2.340 por mês. Acima disso, o trabalhador deverá declarar, mas não foi divulgada ainda a porcentagem.

Lembrando que anteriormente, a promessa de Lula era acerca da isenção do Imposto de Renda para pessoas que recebessem até R$ 5 mil, todavia, com os novos programas sociais e os valores pagos, uma medida como essa citada, iria atrapalhar bastante, por isso, a priori, a mudança não entrará em vigor.

