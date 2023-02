Que horas posso sacar o Pis/Pasep nesta quarta-feira (15)? Quem recebe primeiro? Entenda

Milhares de trabalhadores são beneficiados todos os anos com o abono do salário mínimo, tanto os servidores públicos quanto os trabalhadores da iniciativa privada. E os pagamentos já irão começar agora, no dia 15 de Fevereiro. Por isso, é de suma importância que todos que têm direito aos valores, fiquem ligados nas datas para o saque, a fim de não perder o dinheiro a que se tem direito. Portanto, confira como irá funcionar o cronograma para 2023 e quem são as pessoas que irão receber o benefício.

O que é o Pis/Pasep e quem irá receber em 2023?

O Pis/Pasep é basicamente o abono do salário mínimo, que é pago para todos os trabalhadores que cumpram alguns requisitos básicos. Um deles, por exemplo, é ter inscrição ativa no sistema Pis/Pasep há pelo menos 5 anos, além disso, anualmente, os seus dados atualizados devem ser enviados para os sistemas responsáveis.

Basicamente, o trabalhador – no ano-base – deverá ter trabalhado ao menos 30 dias, para que no outro ano, ele tenha direito ao abono. Para cada mês trabalhado, o beneficiário garante uma fração do salário, que representa 1/12. Portanto, quando o trabalhador trabalha os 12 meses, ele recebe o mês cheio.

É importante lembrar que o Pis e o Pasep não são as mesmas coisas, todavia, a finalidade é basicamente igual, que é pagar o abono para os trabalhadores. Todavia, o Pis é pago para quem trabalha de carteira assinada, em empresas privadas, ao passo que o Pasep é para todos os funcionários da rede pública. E o Pasep é pago pelo Banco do Brasil e o Pis pela Caixa Econômica Federal.

Como irá funcionar o cronograma para 2023?

Agora, em 2023, o benefício irá beneficiar mais de 23 milhões de trabalhadores que, no ano-base, cumpriram todos os requisitos necessários. Vale lembrar, que embora o ano seja 2023, a base é o ano de 2021, já que o cronograma mudou por conta da pandemia. E os valores dos saques serão disponibilizados entre fevereiro e julho.

Mas lembre-se, que de acordo com o programa, o cronograma também irá sofrer certas mudanças bem específicas, uma vez que o Pis, os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador, em contrapartida, no Pasep, o que irá definir em qual mês o trabalhador pode sacar o valor, é o número final de sua inscrição.

Neste mês, por exemplo, os pagamentos irão começar no dia 15. E caso o trabalhador tenha alguma dúvida, ele pode conferir seu benefício por intermédio de alguns aplicativos, como a Carteira de Trabalho Digital, e para quem não tem acesso à rede, pode ligar para o Alô trabalhador, discando 158.

