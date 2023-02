Bolsa Atleta do Governo Federal: quem pode pedir e como funciona

Em todo o mundo há talentos que infelizmente são ‘apagados’ por conta da necessidade que as famílias têm de se alimentar. Isto é, ou a pessoa se dedica ao esporte ou trabalha. E na luta quase desleal entre se alimentar ou viver um sonho que é se dedicar a algum esporte, quase sempre se alimentar vence. Pensando nisso, o Brasil criou o programa Bolsa Atleta, que visa conceder uma certa tranquilidade para pessoas que têm um grande potencial de conseguir medalhas em algum esporte específico, entenda como o programa funciona.

O que é o programa Bolsa Atleta?

É um programa que foi criado no ano de 2005, em um cenário mundial, ele representa simplesmente um dos maiores do tipo no que diz respeito ao patrocínio individual de atletas. Mas vale salientar que não é qualquer atleta que consegue tal benefício, é preciso que ele seja de alto rendimento e que possua boas chances de trazer resultados satisfatórios nas competições, sejam nacionais ou internacionais.

Em poucas palavras, o programa em questão vai garantir que o atleta tenha condições básicas de conseguir se dedicar com total exclusividade ao treinamento e as competições que ele pode participar em sua modalidade. Onde quer que elas ocorram, sejam no Brasil ou em qualquer local do mundo.

A fim de conseguir dar uma maior tranquilidade aos atletas, em 2012, criou-se uma lei que permitiu que os atletas pudessem ter outros patrocínios, além do benefício dado pelo Governo Federal. Ou seja, há atletas que já são consagrados em suas categorias que recebem a Bolsa, isso significa uma fonte de renda a mais para eles desempenharem com maestria o esporte no qual eles dominam.

Como ocorre a concessão das bolsas?

Como já citado, a Bolsa é inerente a atletas de alto desempenho, isto é, que tenham chances reais de trazer medalhas e bons resultados para o Brasil. Para isso, primeiro é necessário que eles demonstrem bons resultados em certas competições, mas lembre-se, não é qualquer competição que pode servir de critério de desempenho para os atletas.

Para isso, todos os anos, O Governo Federal indica quais são os eventos que servirão como base para saber se o atleta tem um bom desempenho. Ao lançarem a lista, os interessados podem se inscrever nos eventos citados e a partir do resultado deles, solicitar a Bolsa. Ou seja, o benefício é atrelado diretamente ao resultado individual de cada um.

Após os resultados, os atletas podem se inscrever no Bolsa Atleta e tentar garantir uma Bolsa que vai manter suas necessidades básicas em dias, para que ele possa se dedicar ao máximo ao esporte.

