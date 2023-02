Presente do Bolsa Família para 2023? O que esperar do 13º para os beneficiários

O Bolsa Família é um dos maiores programas de transferência de renda que há em todo o mundo. E agora, mais uma novidade pode chegar a fim de beneficiar ainda mais os brasileiros, lembrando que é um pedido antigo de todos, que após muito tempo, pode se concretizar, trata-se de uma espécie de décimo terceiro para os beneficiários do Bolsa Família, o acréscimo deveria ser pago no mês de dezembro, principalmente, para ajudar ainda mais as famílias com a despesas de final de ano. Entenda como anda essa proposta.

O Bolsa Família irá voltar a ser o programa de transferência de renda

Embora muitos já estejam chamando o Auxílio Brasil de Bolsa Família desde que o presidente Lula assumiu, o fato é que isso não é verdade. Uma vez que o Auxílio Brasil foi prorrogado por dois meses, pois era o tempo que o Governo Federal precisava para moldar o novo Bolsa Família, espera-se que agora, no mês de Março, ele já possa ser reinaugurado.

Contudo, essa demora toda precisa valer a pena e por conta disso, há várias mudanças que já estão previstas e basta que sejam aprovadas pelo Congresso. Todavia, acredita-se que dará tudo certo. O primeiro grande marco do novo programa, é fixar o valor das parcelas em R$ 600, lembrando que o Auxílio Brasil não tinha o valor fixo de R$ 600, o valor ficou esse através de uma Medida Provisória.

Além disso, também irá ocorrer o acréscimo de R$ 150 por cada criança que tiver em uma família com idade inferior a 6 anos. Isto é, se uma família tiver 2 crianças de 4 anos, por exemplo, a família em questão irá garantir um benefício de R$ 900 por mês. Lembrando que isso limita que a família tenha um acréscimo superior a R$ 300 por criança.

Possível décimo terceiro poderá ser votado

O décimo terceiro é uma espécie de adicional, que atualmente vários trabalhadores recebem, trata-se de um salário mínimo que é adicionado a cada trabalhador, atualmente, em duas parcelas, uma de 50% no mês de Agosto e o restante é pago no mês de Novembro. E agora, essa modalidade poderá chegar também ao Bolsa Família.

Graças a uma proposta do deputado Julio Cesar Ribeiro, do partido Republicanos-DF. Ele quer criar o Adicional Complementar para Famílias Beneficiários do Programa Auxílio Brasil e do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.

Agora ele está moldando como será de fato esse décimo terceiro e como o Governo poderá arcar com os custos de mais uma parcela. Caso o projeto passe pelo Congresso Nacional e o presidente aprove, milhares de famílias serão beneficiadas.

