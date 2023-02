ENEM pode chegar o fim em 2024? Regras alteram exame de modo profundo

Temos uma novidade para todas as pessoas que já pensam em tentar novamente o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – no ano de 2024, foi divulgado que a prova pode passar por mudanças na sua forma de avaliação, quem destacou essa novidade foi Manuel Palácios, novo presidente do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais.

Manuel destacou que a principal ideia dessas mudanças em 2024 é para que a prova comece a avaliar as áreas específicas e não só um conteúdo comum, ou seja, a principal intenção é acompanhar a reforma do Ensino Médio.

Estudantes não sentem mais interesse de fazer a prova do Enem

O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, fez um levantando do ano de 2022 que mais de 2 milhões de estudantes prestaram a prova do Enem, entanto, esse número é considerado baixo se for comparar com os outros anos pois o exame já bateu o recorde de 8 milhões de inscritos para fazer a prova.

Segundo informações, desde o ano de 2009 a prova do Enem foi considerada uma das formas principais para os estudantes conseguirem sair do ensino médio e ter acesso a faculdade. Para quem lembra, no segundo governo do presidente Lula da Silva (PT) a prova tinha 180 questões que era dividida em 4 áreas do conhecimento e mais a redação.

O novo formato do Enem, o Inep deseja trabalhar para fazer uma prova que avalie também o conteúdo comum e também as áreas especificas que agora fazem parte da grade do Ensino Médio.

Veja também: Como proteger seu Instagram com algumas dicas bem TRANQUILAS

Novo Enem, como será?

É o que todos querem saber e logo foi divulgado que o novo formato o aluno poderá escolher uma das 5 áreas oferecidas, ou seja:

Aprofundamento em estudos de Linguagem

Aprofundamento em estudos de Matemática

Aprofundamento em estudos de Ciências da Natureza

Aprofundamento em estudos de Ciências Humanas e Sociais

Aprofundamento em estudos em Formação Técnica e Profissional

Entretanto, cada escola estadual ou até mesmo a escola particular pode propor o currículo e as aulas que serão oferecidas dentro dessas 5 áreas. O presidente do Inep informou que o objetivo dessa prova é que seja capaz de realmente fazer uma avaliação do estudante, independente do curso superior que ele deseja escolher, e que também não precisa necessariamente estar ligado ao curso que fez no ensino médio.

Ele ainda aproveita para defender o formato da segunda etapa da prova do Enem, que discutiria a área específica, e que isso tem que ser elaborado junto com as secretarias estaduais de Educação, que no caso são elas responsáveis em passar o conteúdo para o ensino médio, e também junto com as universidades.

Veja também: Curso GRATUITO de Adobe Illustrator para iniciantes na UFRGS