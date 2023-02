Atenção, aposentado! Mudanças no 13º salário do INSS; notícia é boa

Todos sabem que a pandemia atrapalhou todo o cronograma financeiramente estabelecido, pois ninguém imaginaria uma crise dessas. Com isso, no ano de 2020 o Governo Federal decidiu antecipar o pagamento do 13º salário para o Instituto Nacional do Seguro Social.

Ou seja, pensionistas e aposentados receberam esse dinheiro antes do que imaginavam, e durante o ano de 2021 e 2022 aconteceu desta mesma forma, porém neste ano de 2023 a cronograma será diferente.

Regra original em 2023 para o pagamento do 13º salário do INSS

Como os anos mais difíceis da crise da pandemia já passou e neste ano de 2023 a crise sanitária já está bem melhor, a ideia é fazer com que o pagamento do abono natalino volte com a regra original desse pagamento.

É válido destacar que nos anos anteriores o pagamento só foi antecipado para poder ajudar financeiramente os segurados a passarem pela crise da pandemia do Covid-19 e também para evitar a aglomeração no INSS para receber o valor.

O ex-presidente, Jair Bolsonaro, afirmou um decreto 10.410 que o pagamento da primeira e segunda parcela do 13º salário do INSS fosse pago entre o mês de agosto e novembro deste ano. Ou seja, os aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário maternidade terão acesso a esses valores.

Esse primeiro valor que será repassado para a população, deve corresponder a cerca de 50% do benefício, já o segundo repasse é o restante da primeira, lembrando que considera também as deduções do Imposto de Renda caso os pensionistas ou aposentado seja contribuinte, importante destacar que nem todos os segurados irão receber o valor extra.

Pagamento 13º salário do INSS

1º parcela do pagamento do 13º salário para quem ganha apenas um salário mínimo:

Final número 1 – 25 de agosto

Final número 2 – 28 de agosto

Final número 3 – 29 de agosto

Final número 4 – 30 de agosto

Final número 5 – 31 de agosto

Final número 6 – 1º de setembro

Final número 7 – 4 de setembro

Final número 8 – 5 de setembro

Final número 9 – 6 de setembro

Final número 0 – 8 de setembro

1º parcela do pagamento do 13º salário para quem ganha mais do que um salário mínimo:

Final número 1 e 6 – 1º de setembro

Final número 2 e 7 – 4 de setembro

Final número 3 e 8 – 5 de setembro

Final número 4 e 9 – 6 de setembro

Final número 5 e 0 – 8 de setembro

2º parcela do pagamento do 13º salário para quem ganha um salário mínimo:

Final número 1 – 24 de novembro

Final número 2 – 27 de novembro

Final número 3 – 28 de novembro

Final número 4 – 29 de novembro

Final número 5 – 30 de novembro

Final número 6 – 1º de dezembro

Final número 7 – 4 de dezembro

Final número 8 – 5 de dezembro

Final número 9 – 6 de dezembro

Final número 0 – 7 de dezembro

Veja também: 13º salário do INSS será adiantado ainda no começo de 2023? Confira o calendário

2º parcela do pagamento do 13º salário para quem ganha mais do que um salário mínimo:

Final número 1 e 6 – 1º de dezembro

Final número 2 e 7 – 4 de dezembro

Final número 3 e 8 – 5 de dezembro

Final número 4 e 9 – 6 de dezembro

Final número 5 e 0 – 7 de dezembro

Veja também: Sacar o Bolsa Família sem cartão: veja o passo a passo para conseguir