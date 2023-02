Curso GRATUITO de Adobe Ilustrator para iniciantes na UFRGS

A UFRGS, sigla para Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disponibilizou em sua plataforma um curso gratuito e online para aqueles que desejam aprender a usar o programa mais conhecido de Design Gráfico: o Adobe Illustrator.

Fundamental para aqueles que querem criar imagens e logotipos, o Illustrator possui as ferramentas necessárias de criação vetorial escalável que, apesar de um grau dificultado de aprendizagem, iniciantes também conseguem utilizá-lo para diversos fins. Para tanto, é necessário se dedicar à tutoriais e cursos disponíveis para aprender a usar o programa.

Nesse sentido, o curso “Tudo que Você Precisa Saber: Illustrator” tem a proposta de que, ao final dos exercícios, os alunos matriculados estejam prontos para criar os próprios desenhos e ilustrações.

Entendendo o Adobe Illustrator: o que é e para que serve

Antes de conferir o curso disponível, por que não entendermos um pouco mais sobre o que é e para que serve o Adobe Illustrator? Afinal de contas, o curso está disponível para iniciantes da área de Design Gráfico.

Basicamente, o Adobe Illustrator é um software de criação gráfica vetorial utilizado para criar ilustrações, designs de logotipos, ícones, desenhos animados, infográficos, e mais, sendo amplamente utilizada pelos designers gráficos, artistas digitais, profissionais de marketing e criativos em geral.

Nesse sentido, o programa é considerado uma ferramenta profissional com uma curva de aprendizado um pouco mais elevada, no entanto iniciantes também podem utilizá-lo se ingressarem nesse mundo com dedicação e prática por meio de tutoriais e cursos online disponíveis para auxiliar na aprendizagem.

O Illustrator, portanto, é especialmente útil para projetos que exigem imagens vetoriais escaláveis, pois essas imagens podem ser redimensionadas sem a perda da qualidade. Além disso, ele também oferece recursos avançados de tipografia, o que permite a criação de textos criativos e aprimorados para impressão e mídia digital.

Curso Illustrator UFRGS

A Lumina, plataforma de aprendizagem à distância da UFRGS, disponibiliza mais de 80 cursos online e gratuitos com certificado da universidade e, dentre eles, está também disponível para matrícula o curso “Tudo que Você Precisa Saber: Illustrator”, possuindo como objetivo levar os alunos a criar seus próprios desenhos e imagens através do Adobe Illustrator, o programa mais conhecido de Design Gráfico.

A metodologia consiste em repassar os conteúdos através de exercícios de dificuldade progressiva, ou seja, na medida em que o curso é avançado, o nível de dificuldade e complexidade também aumenta. Nesse sentido, inicialmente, o curso aborda ilustrações simples de desenho à mão livre e, depois, mais recursos e ferramentas são trabalhadas.

O menu do curso conta com módulos de introdução, cinco exercícios, avaliação, fórum e finalização, no entanto, é válido ressaltar que o curso não possui tutoria, nem professor. Dessa forma, o próprio aluno deve arcar com as responsabilidades que envolvem o cumprimento de todos os módulos.

Para se inscrever basta acessar o site de cursos da instituição (https://bit.ly/3lASNKt) e entrar com login e senha. Todas as informações estão também disponibilizadas na página.

