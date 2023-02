Brilhante notícia para os APOSENTADOS e TRABALHADORES brasileiros

Desde quando aconteceu a troca de governo, o que mais gerou dúvidas foi sobre o valor o do salário mínimo em 2023, que na verdade é o que todos os brasileiros querem. O Luiz Marinho, que é o ministro da pasta do Trabalho e Emprego, afirmou que ainda pode acontecer neste ano um aumento no valor.

Está sendo bastante comentando sobre esse reajuste pois muitos trabalhadores estavam esperando que o valor do salário em 2023 fosse 1.320,00 igual Lula falou na campanha, só que até o momento isso não aconteceu, no entanto tem previsão.

Para quem não sabe, ainda no ano passado o ex-presidente Jair Bolsonaro determinou que os trabalhadores que exercem atividade remunerada em CLT recebessem R$ 1.302,00.

Previsão para o aumento do salário em 2023

Luiz Marinho informou durante uma entrevista no programa Brasil em Pauta que a previsão do aumento do salário mínimo ainda pode ocorrer neste ano de 2023, e que na verdade essa é a intenção. “Estamos conversando em busca de um espaço fiscal para conseguir mudar o valor do salário ainda neste ano. Se tiver um espaço fiscal podemos anunciar a mudança no valor do salário no dia 1º de maio”.

O ministrou aproveitou a oportunidade para ressaltar que defende o aumento do salário mínimo brasileiro e também afirmou que deseja uma Política de Valorização tratada no PL 1.231/2022. E ainda afirmou que essa política teve ótimos resultados nos governos anteriores de Lula, no ano de 2005 a 2007, nesses anos Luiz Marinho também foi ministro.

Marinho argumentou “Conseguimos mostrar que era possível controlar a inflação, conseguimos gerar empregos e fazer a renda crescer além de crescer também a massa salarial dos trabalhadores e isso foi possível em todo o Brasil, isso foi impulsionado pela Política de Valorização do Salário Mínimo”.

Governo do Temer e do Bolsonaro

Para complementar, o ministro Luiz Marinho também comentou sobre os governos anteriores que passaram no Brasil, destacou Temer e Bolsonaro e afirmou que ambos não seguiram a Política de Valorização do Salário Mínimo, ou seja, eles não ajudaram um projeto que ajudava no ganha diretamente dos trabalhadores e disse “Se essa política não tivesse parado desde quando aconteceu o golpe contra a presidenta Dilma, hoje em dia o salário estaria em R$ 1.396”.

Aposentados e pensionistas também serão contemplados

Para encerrar, o ministro de Trabalho e Emprego aproveitou para argumentar que vai retomar as obras públicas e que isso vai gerar novas oportunidades de emprego para os trabalhadores, e isso vai atingir especialmente na economia do país.

Um grupo que também será comtemplado são os pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, pois eles recebem o benefício conforme o valor do piso do salário mínimo, ou seja, o aumento não irá ajudar apenas os trabalhadores e sim também os beneficiários do INSS.

