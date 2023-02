Você sofre com dores nas costas? Pode se APOSENTAR por invalidez; veja quando é possível

A aposentadoria por invalidez gera muitas dúvidas e todos acham que é difícil, mas o que ninguém imagina é que os casos que mais acontecem afastamento por esse tipo de aposentadoria do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – é por doenças de coluna, essas doenças deixa a pessoa incapacitada de trabalhar.

Por dados, estima-se que 65% a 80% da população sofre com dores nas contas durante alguma fase de sua vida. Para saber mais, a aposentadoria por incapacidade é concedida a Dorsalgias (dores nas costas), também tem as doenças da coluna como lombalgia (que é uma dor na altura da lombar), cervicalgia (que é uma dor na altura da cervical), esses são considerados mais dolorosos que ataca a coluna vertebral.

Quais são as doenças na coluna que pode pegar aposentadoria por invalidez?

Vamos listar abaixo algumas doenças da coluna que dá direito a essa aposentadoria por incapacidade permanente, entre elas são:

Protusão discal

Hérnia de Disco

Osteofitose (Bico de Papagaio)

Espondiloartrose Anquilosante

Discopatia degenerativa

Escoliose

Lombalgia

Artrose

Lordose

Cervicalgia

Quais os requisitos para se aposentar?

Lembrando que toda categoria de aposentadoria é necessária que a pessoa esteja dentro dos requisitos e a aposentadoria por incapacidade não fica de fora, é preciso se tentar aos requisitos:

É preciso que a pessoa cumpra uma carência de ao menos 12 contribuições mensais (casos de isenção é apenas avaliados pela perícia médica).

Qualidade do segurado: a pessoa precisa estar contribuindo no momento da causa pela incapacidade, ou ao menos cumprir metade da carência ade 12 meses perante a filiação da Previdência.

Trazer uma comprovação da perícia médica, ou comprovar a doença ou o acidente que causou a incapacidade permanente.

Documentos necessário para a perícia médica

Quando a pessoa for agendar a perícia médica não pode esquecer dos documentos no dia do exame, é de suma importância. Leve esses documentos:

RG, CPF

Carteira de trabalho

Carnê de contribuição

Outros documentos que comprovem o pagamento do INSS

Todos documentos médicos que usou no tratamento 9exemplo: atestado médico, exame, relatório entre outros)

Para quem é empregado deve levar uma declaração carimbada e assinada e precisa estar também a data do último dia do trabalho.

