TODOS os recessos bancários de 2023: são 11 datas diferentes

O ano de 2023 mal começou e já há registro de vários recessos que haverão no decorrer dos meses. É importante ficar a par de todos, para que cada cidadão molde as suas necessidades ao funcionamento de alguns setores que há no Brasil. Um dos setores que mais sofrem com esses recessos, é o bancário, uma vez que eles não costumam funcionar em datas específicas. E para 2023, são ao menos 11 datas diferentes que as agências não irão funcionar, confira todas a seguir.

Em quais datas os bancos não irão funcionar em 2023?

Fevereiro: 20 e 21 (Carnaval)

Abril: 07 e 21 (Sexta-feira santa e tiradentes)

Maio: 01 (Dia do trabalho)

Junho: 08 (Corpus Christi)

Setembro: 07 e 12 (Independência do Brasil e Nossa Senhora Aparecida)

Novembro: 2 e 15 (Dia de finados e Proclamação da República)

Dezembro: 25 (Natal)

Esses serão os recessos para o ano de 2023. Lembrando que no caso do Carnaval, de modo excepcional na quarta-feira de cinzas, o horário dos bancos funcionarem será a partir do meio-dia e o horário de fechamento será estabelecido pelo banco. Mas geralmente, caso ele queira fechar o atendimento às 15h, ele tende a começar o expediente horas antes.

Os feriados em questão foram divulgados segundo as informações da Federação Brasileira de Bancos, a decisão é respaldada pela Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional. Nela, exclui-se os sábados, domingos e feriados dos dias úteis para o funcionamento dos bancos.

Veja também: É hora de deixar dinheiro parado? Taxa Selic em 13,75%; veja quanto rende

E como ficará o pagamento das contas?

As contas consideradas como de consumo, a saber, água, luz, internet e telefone, podem ser pagas com o vencimento caindo nos dias que haverá feriados. E mesmo assim, não terá acréscimo no dia seguinte. De acordo com o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, os tributos já são emitidos para se adequarem às datas de feriados que estão presentes nos calendários.

Outro ponto importante a se lembrar, é que embora não seja um recesso por conta de feriado, mas no dia 29 de dezembro, isto é, último dia útil do ano, os bancos também não devem funcionar. E isso terá um impacto direto nos serviços financeiros do país.

Contudo, visando não prejudicar ninguém e mesmo assim permitir que os servidores bancários tenham sim um recesso nesse último dia do ano, foi firmado um compromisso que todos pagamentos poderiam ser realizados 1 dia depois do vencimento, sem incidir juros ou multas pelo atraso ocorrido pelo não funcionamento do banco. Mas caso o atraso no pagamento dure mais tempo, multas e juros podem incidir normalmente.

Veja também: Empréstimo com nome sujo: veja como conseguir dinheiro pelo eCred