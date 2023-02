Melhores truques para aumentar o limite do Nubank; aprenda

Nos ‘tempos modernos’ se tem algo que ajuda bastante os brasileiros, é o famoso cartão de crédito, já que com ele, é totalmente possível alguém comprar algo e pagar apenas posteriormente, há casos, que a compra só termina de ser paga após 2 anos, por exemplo. Mas para isso, é preciso que as pessoas tenham um bom limite de crédito, na maioria das vezes, é difícil disso ocorrer, contudo, confira as melhores dicas de como você pode aumentar seu limite no cartão de crédito nubank

Quais as dicas principais para quem quer ter um bom limite de crédito?

A saber, essas primeiras dicas são gerais, ou seja, pode ser usadas com qualquer instituição financeira. Basicamente, para você conseguir crédito, isto é, seja um cartão, um empréstimo ou financiamento, é preciso que você tenha uma boa relação com o banco parceiro, uma vez que ele precisa conhecer você para conseguir avaliar o quão ‘bom pagador’ você é.

Agora te faço uma pergunta, você emprestaria dinheiro para um desconhecido? Obviamente não. Agora mudou um pouco a pergunta, e para um conhecido, mas que você não confia nele? creio que também não. Portanto, não ache que com o banco seria diferente, antes dele conceder crédito para você, ele precisa conhecer seu estilo de vida.

E para isso, nada melhor do que usar as próprias funções do seu banco, diariamente, para que a instituição veja que você está movimentando dinheiro de modo constante. Caso o seu banco tenha a opção de transformar algum investimento em limite de crédito, também faça isso, pois as suas relações com a instituição bancária em questão, só tendem a melhorar.

Veja também: R$ 500 para comemorar o Carnaval? Entenda o que o Nubank está oferecendo

Agora é a hora das dicas secretas para você aumentar seu limite de crédito no Nubank

Agora é a hora de dar as principais dicas, para que você consiga ter um bom limite de crédito no Nubank, é importante que você use os produtos do banco digital. Não use apenas quando você quer pedir um pix, jamais faça isso. Priorize a investir usando as opções do banco, por exemplo, isso irá fortalecer a relação entre os dois.

Outra dica vencedora é que você sempre deve pagar em dias sua fatura, se possível, antes mesmo do dia do vencimento. Lembrando que você não faz isso para ‘enganar’ o banco, negativo. Se você fizer isso, é apenas para mostrar que de fato você paga tudo aquilo que você compra e, consequentemente, merece sim ter mais limite de crédito.

Portanto, essas são as principais dicas e hábitos que você deve adotar a partir de hoje, para que em um futuro breve, você possa usufruir de mais limite de crédito.

Veja também: Liberado! R$ 1 mil da Caixa impressiona em fevereiro