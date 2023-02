Acabou a mamata! Netflix inicia punições para quem compartilhar senhas

É o fim! A Netflix anunciou oficialmente que irá aplicar as novas regras acerca do compartilhamento de senhas da plataforma. Embora tenha gerado inúmeras polêmicas e cancelamentos em vários países – a empresa manteve o pé no chão e manteve a sua resposta mediante as revoltas entre os usuários! Milhares de assinantes se demonstraram insatisfeitos e a medida irá chegar gradativamente aos países! Veja como tudo irá funcionar daqui para frente.

Netflix suspende o compartilhamento de senhas

Mesmo com as crises contrárias, a Netflix anunciou nesta última quarta-feira, 8, um guia completo com novas regras que serão implementadas em alguns países. Começando pela Nova Zelândia, Canadá, Espanha e Portugal – haverá uma taxa para compartilhamento de senhas.

Variando de R$ 22 e R$ 33. Portanto, para adicionar uma pessoa de fora do ambiente familiar – isto é, que compartilhem do mesmo teto, deverá ser pago uma taxa extra referente aos custos.

Lembrando que apenas os usuários do plano Padrão e Premium podem aderir à modalidade e adicionar novas pessoas. Os demais pacotes possuem restrições. O diretor da empresa afirmou que isso irá acontecer a partir deste primeiro semestre de 2023.

Algumas lacunas continuam abertas – visto que a restrição de contas irá acontecer por residência. E os assinantes que viajam? Que mudam constantemente de ambiente durante o dia? A Netflix afirmou que esse público não seria afetado – mas não explicou como iria funcionar.

Novas regras passam a ser válidas em alguns países

Portanto, a Netflix afirmou através de um porta-voz da empresa que os aplicativos ao serem logados pela primeira vez – irão pedir que o usuário cadastre um IP de rede. Este IP de rede – ou simplesmente a rede Wi-Fi será considerada a rede primária, oficial.

Qualquer conexão, oriunda de uma outra rede – será suspensa pela plataforma. Entrementes, há várias lacunas que seguem abertas caso o modelo seja adotada. E se a internet cair e o usuário optar pelo 4G? E se o Wi-Fi cair por algum motivo e o usuário precisar se conectar a uma rede pública ou de vizinhos?

Ou seja – muitos usuários estão temendo ser taxados por questões simples. Levando em conta que para acessarem redes secundárias deverão pagar as taxas citadas cima. Entrementes, o diretor garantiu que os assinantes não serão prejudicados de qualquer maneira. Entrementes, não deu muitos detalhes de como será feito essa distinção.

Nos próximos dias as medidas devem alcançar os demais países – até chegar no Brasil. Então, veremos como irá funcionar a taxação e demais aspectos referentes as mudanças na Netflix.