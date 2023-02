400 VAGAS para processo seletivo com bolsas de estudo

Participar de um processo seletivo com centenas de vagas com bolsas de estudo é o objetivo de muitas pessoas. Afinal, nenhuma oportunidade de obter um estudo de qualidade, e de graça, deve ser desperdiçada.

E um desses processos já está com vagas em aberto para seleções que irão ocorrer agora no início de 2023.

Trata-se do processo seletivo realizado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), e que visa beneficiar pessoas de todo o Brasil.

É preciso, porém, se atentar às características relacionadas à inscrição e, ainda, aos cursos cujas vagas serão preenchidas.

Quem tem direito a conseguir uma das 400 vagas com bolsas de estudo

Antes de mais nada, é importante saber que as vagas com bolsas de estudo, disponibilizadas via processo seletivo pela Universidade Estadual do Piauí, contemplam apenas dois cursos que, juntos, somam 400 vagas em aberto.

São eles: curso de Ensino de Matemática no Ensino Médio e curso de Língua Portuguesa, sendo este último também uma espécie de especialização.

Ou seja: têm direito a concorrer a uma das bolsas de estudo somente aquelas pessoas que já concluíram um curso do Ensino Superior e estão devidamente graduadas. Lembrando, porém, que a graduação obtida não precisa necessariamente estar ligada ao ensino da Língua Portuguesa ou da Matemática: tudo curso possui validade, na hora de participar do processo seletivo.

Outro ponto importante a ser considerado é que os dois cursos serão ministrados pela UESPI de forma remota, o que exige que os candidatos também tenham familiaridade com o ensino à distância.

O curso de Ensino de Matemática no Ensino Médio será ministrado a partir dos seguintes polos:

São João do Piauí;

Piracuruca;

Angical do Piauí;

Canto do Buriti;

Parnaíba.

Já o curso para quem quer se especializar em Língua Portuguesa tem os seguintes polos como base:

Paes Landim;

Santa Cruz do Piauí;

São Raimundo Nonato;

Anísio de Abreu;



Veja também: Cursos gratuitos e emprego para beneficiários! Nova proposta do Bolsa Família

Critérios exigidos na hora da inscrição

Além de oferecer 400 bolsas de estudo, este processo seletivo também conta com a grande vantagem de ter uma inscrição totalmente gratuita. E, uma vez que não há pagamento exigido, cada pessoa pode se candidatar para os dois cursos, aumentando as chances de ser selecionada para um deles.

É preciso preencher e salvar o formulário que conta no site da instituição e, ainda, enviar a ela um documento único, em formato PDF, contendo alguns documentos específicos.

Entre eles:

Cópia do histórico escolar;

Cópia do histórico ou certidão comprovando o término de um curso superior;

Cópia de um diploma de Ensino Superior;

Uma foto em formato 3×4, que esteja recente;

Certidão relacionada à quitação eleitoral;

CPF e carteira de identidade;

Para o público masculino, envio de quitação relacionada ao serviço militar.

Os interessados em preencher uma das 400 vagas devem correr: as inscrições já estão abertas, e serão encerradas no dia 24 de fevereiro.

Veja também: TODOS os recessos bancários de 2023: são 11 datas diferentes