Salário de R$ 3,5 mil e 500 vagas na Prefeitura de São Paulo; confira

Boa notícia! Para os concurseiros de plantão – a Prefeitura de São Paulo disponibilizou mais de 500 vagas de emprego imediatas na área da construção civil, saúde e derivados. Com salários que variam entre R$ 700 e R$ 3.500! Lembrando que algumas das vagas são para estagiários – outras focadas na mão de obra operacional; entrementes, há outras que requerem conhecimento específico na área de: administração, eletrônica e sistemas audiovisuais. É válido ressaltar que as vagas são diversas: desde atendente de lanchonetes a encanadores. Veja abaixo todos os detalhes.

Prefeitura de São Paulo abre 500 vagas de emprego

Lembrando que não é concurso, mas vagas temporárias. Na grande maioria das vagas é necessário ter nível médio completo. Portanto, na sua grande maioria as vagas são de 12 a 24 meses. Vários bairros serão alcançados com as vagas – bem como Vila Liviero, Grajaú, Limão, etc. Lembrando que somente no setor dos comércios há mais de 70 vagas.

Alguns cargos não exigem experiência previa – entrementes, há outros que necessitam de experiência comprovada mediante os cursos avaliados. Dentre as vagas: as 70 ligadas ao comércio são divididas em cafeterias, lojas e lanchonetes.

No caso da construção civil: as vagas são para pedreiros, pintores, encanadores e serventes. Os salários podem chegar aos R$ 3 mil! Será realizada uma seleção com base nos currículos – os trabalhadores serão selecionados para uma das 26 unidades do município.

Oportunidade única!

Lembrando que a maioria dos trabalhos em prefeituras é através do Concurso Público. Portanto, as vagas temporárias que não carecem de concurso é uma excelente alternativa. Visando que até mesmo os concursos públicos – alguns, oferecem apenas vagas temporárias e não permanentes. Tudo é determinado mediante a gestão municipal.

Além disso – as inscrições em concursos no geral são cobradas. No caso das seleções municipais apenas o currículo e documentos pessoais são cobrados para a análise e seleção dos aprovados.

Como se inscrever?

Lembrando que é uma excelente oportunidade para iniciar o ano de 2023 com o pé direito! Com previsão de vagas temporárias de até 24 meses – é uma excelente maneira dos brasileiros residentes no município conseguirem uma determinada estabilidade financeira.

Com isso – é necessário estar com os documentos atualizados em mãos. Sendo necessário apresentar a Carteira de trabalho, CPF e RG. O trabalhador poderá optar pela versão digital do documento. Para finalizar a inscrição é necessário entrar no site oficial da prefeitura de Case.

Acessar a aba de Vagas de emprego, concursos e validar a inscrição. Lembrando que nesta aba há várias outras vagas – visto que estão separadas por regiões e tipos de serviços. Não é cobrada qualquer taxa para a inscrição.