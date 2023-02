Cursos gratuitos e emprego para beneficiários! Nova proposta do Bolsa Família

O Bolsa Família está a um passo de se tornar mais do que apenas um programa de transferência de renda, mas sim, um programa no qual realmente pode mudar a vida das pessoas e não apenas pagar um pequeno valor mensal. E tudo isso, por conta de uma proposta que está envolvendo o responsável pela pasta social e o responsável pelo ministério do Trabalho, a fim de conceder cursos e qualificações gratuitas para todos os beneficiários do programa social citado, entenda como isso irá funcionar.

Os ministros estão indo nas principais ‘dores da população’

Uma das principais queixas que há atualmente, é que as empresas não querem contratar pessoas sem experiência, todavia, elas também não dão oportunidade para as pessoas trabalharem a fim de obter a experiência em questão. E para acabar com isso, os ministros querem adotar uma estratégia inovadora.

A proposta ainda está na fase de planejamento, contudo, a ideia é que todos os beneficiários do Bolsa Família que tiverem interesse, possam conseguir uma qualificação profissional a fim de serem inseridos no mercado de trabalho e posteriormente, conseguirem ter sua própria independência financeira, sem depender do programa social.

E para que isso seja possível, o Governo precisa ser cirúrgico em seu modo de agir. Por isso, a proposta inicial é que os cursos sejam ofertados sob demanda regional. Isto é, um estudo será realizado a fim de entender quais as profissões estão precisando de mais pessoas em uma dada localidade, a partir dos dados obtidos, o Governo irá conceder cursos profissionalizantes.

Veja também: FGTS: revisão vai contar com até R$ 300 bilhões de repasse

Quando os cursos irão começar a ser ofertados?

Atualmente, ainda não há um prazo explícito para que as ações em questão sejam adotadas de fato. Uma vez que para um projeto desse tamanho, é preciso um excelente planejamento para que ele venha dar certo. E como ainda é uma ideia, a tendência é que as informações de como ele será realizado, venham ser dadas de modo gradativo.

Lembrando que ninguém será obrigado a participar dos cursos, a pessoa participa se quiser, todavia, para aqueles que optarem por participar, podem ter certeza, que eles irão ter um retorno bastante rápido e uma independência financeira também.

Os cursos que serão ofertados visam fortalecer os principais setores econômicos do país, por isso, a ideia é que tenha alguns cursos que estarão presentes nas principais regiões do Brasil, como o de pedreiro, eletricista e encanador. Tudo isso para que a economia local venha ser movimentada e também, para que tenha profissionais capacitados em todas as áreas.

Veja também: Bolsa Família: quem mora sozinho pode ser cancelado do CadÚnico?