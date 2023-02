Governo Lula aponta mais de 2 milhões em risco de serem BANIDOS do Bolsa Família

O Bolsa Família é um dos programas de transferência de renda mais conhecido no Brasil, uma vez que no passado, ajudou bastante pessoas a terem uma renda, por menor que seja. E agora, já no ano de 2023, o programa em questão irá ajudar mais pessoas ainda. No momento, o programa vigente é o Auxílio Brasil, que teve suas atividades prorrogadas por 60 dias, todavia, de março em diante, o novo Bolsa Família será de fato inaugurado, mas antes disso, está ocorrendo uma verdadeira reestruturação e como resultado, mais de 2 milhões de pessoas podem perder o benefício, entenda.

Mais de 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família podem perder o benefício

Antes mesmo do início do atual Governo, já havia um direcionamento acerca de algumas mudanças importantes no programa Bolsa Família, principalmente no que diz respeito ao seu atual número de usuários, que em poucos meses, cresceu bastante. E, infelizmente, a principal suspeita é que isso tenha ocorrido por conta de fraudes no programa.

Na época em questão, o nome do programa era Auxilio Brasil e de repente, várias pessoas entraram na folha de pagamento. Mas algo que chamou bastante atenção, foi que a maioria dessas pessoas que entraram na folha de pagamentos, eram pessoas que haviam se cadastrado no CadÚnico como família de apenas uma pessoa.

Isto é, há fortes indícios que famílias tenham se desmembrado apenas para conseguir garantir um valor superior no que diz respeito ao benefício em questão. Todavia, a ideia agora é retirar essas pessoas que estão recebendo o benefício de modo irregular, a fim de abrir margens para novos entrantes que realmente precisam do valor mensal, entenda como isso poderá ser feito.

Um verdadeiro pente-fino está sendo feito no país

De acordo com o atual ministro que é responsável pela pasta, atualmente, o pente-fino já está ocorrendo e os primeiros resultados já devem ser entregues nas mãos de Lula agora, no mês de Fevereiro. Em uma rápida entrevista, ele falou algumas coisas que surpreendeu a todos.

Uma de suas primeiras afirmações foi que haviam beneficiários do Bolsa Família que possuíam uma renda elevada e, ninguém está falando de 1 ou 2 salários-mínimos, negativo, trata-se de uma pessoa que recebia nove salários-mínimos e mesmo assim tinha direito a receber o Bolsa Família.

“Temos, infelizmente, pessoas com renda elevada, com nove salários-mínimos, recebendo Bolsa Família. E pessoas sem renda, com fome, que não conseguem acessar [o programa]. É mais que uma atualização de cadastro, é justiça social”, salientou o ministro.

