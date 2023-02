Segredo do Nubank faz seu limite subir de forma rápida; descubra a função

Limite alto, com certeza, esse é o sonho de qualquer pessoa. Uma vez que quanto maior o limite, maior o valor que você pode gastar com algo e só pagar após vários meses. Imagina, ter um limite de R$ 30 mil e comprar uma moto no Cartão de Crédito e pagar apenas após alguns anos, realmente, parece algo maravilhoso. Mas na realidade, são poucos os brasileiros que têm um bom limite de crédito, todavia, algumas dicas secretas do Nubank foram reveladas que podem ajudar você a obter um aumento no limite, confira.

Fortaleça suas relações com o banco

Essas dicas podem parecer coisas ‘bobas’, mas no final das contas, fazem uma diferença bem grande. Já que é de suma importância que você tenha uma boa relação de confiança entre você e a instituição bancária. Uma vez que você precisa confiar em deixar o seu dinheiro nela, ao passo que ela precisa confiar em conceder crédito para você, não importando a modalidade em questão.

E há algumas maneiras que a pessoa pode ter de conseguir a confiança do banco, isto é, hábitos ‘saudáveis’ no que diz respeito à vida financeira. Por exemplo, sempre que você puder, tente investir no seu banco, pois isso vai melhorar cada vez mais a relação. Além disso, o banco consegue entender qual o seu perfil de consumidor e notar que talvez você realmente precise de um limite maior logo.

Outro exemplo é quando você começa a usar o banco para tarefas do dia a dia, como transferir um Pix. Já que há pessoas que procuram a instituição X ou Y, somente na hora de pedir algum limite de crédito. Mas o ideal, é fazer isso apenas quando você já tiver a confiança da instituição financeira em questão.

Veja também: Como fazer R$ 1 se transformar em R$ 7 MIL; confira o valor das notas raras

Estas próximas dicas ninguém te contou e vai surpreender você

Mantenha sempre suas informações no seu banco atualizadas, recebeu um aumento? Coloque lá. Arrumou um emprego que está pagando mais? Coloque lá também. Já que isso vai ajudar ao banco saber que você tem dinheiro suficiente para arcar com todas suas despesas.

E por fim, evite ao máximo parcelar a sua fatura de crédito, pois isso é algo péssimo na visão do banco, pois as chances da pessoa entrar em uma bola de neve são gigantes, uma vez que os juros são altíssimos. Portanto, evite, a qualquer custo, precisar parcelar sua fatura de crédito.

Por último, se você deve evitar parcelar sua fatura, agora, você deve evitar ao máximo atrasá-la. Isso vale tanto para fatura de crédito quanto para contas que estão relacionadas com o seu banco. Como já citado, a relação de confiança que o banco deve ter com você, é imprescindível na hora de ter um bom limite de crédito.

Veja também: Empréstimo fácil de até R$ 4.5 MIL no Caixa Tem; como sacar