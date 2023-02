Prefeitura abre concurso com 105 vagas e salários de até R$ 11 mil

Boa notícia! Mais um concurso público foi aberto em 2023. Com 105 vagas para nível fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.262,70 a R$ 11.124,05 dependendo do cargo ocupado. Todas as vagas são de início imediato – sendo algumas extras para o cadastro reserva. Totalizando 72 vagas nível fundamental, 18 nível médio/técnico e 15 nível superior. Veja abaixo mais detalhes sobre o concurso e etapas de inscrição.

Prefeitura abre 105 vagas para nível fundamental, médio e superior

A prefeitura de Bataguassu – Minas Gerais, abriu as inscrições para o concurso público que visa contratar profissionais dos três níveis de educação. A banca responsável pelo concurso é a Fundação Fapec – as vagas já estão abertas e vão até o dia 30 de março.

O valor referente a taxa de inscrição é entre R$ 100 e R$ 130. Os candidatos que estiverem devidamente registrados em algum programa social do Governo ou que estejam desempregados – podem solicitarem a isenção da taxa. O prazo para o requerimento da isenção é até o dia 17 de fevereiro.

Para o candidato estar apto as vagas é necessário ser maior de idade, brasileiro, estar sem pendências com a Justiça eleitoral e possuir diploma referente a escolaridade mínima estipulada. Veja as vagas abaixo:

Vagas para nível fundamental:

Ofício: Auxiliar de Serviços Gerais;

Vagas: 25

Vagas: 25 Ofício: Cuidadora;

Vagas: 6

Vagas: 6 Ofício: Eletricista;

Vagas: 1

Vagas: 1 Ofício: Mecânico;

Vagas: 1

Vagas: 1 Ofício: Merendeira;

Vagas: 6

Vagas: 6 Ofício: Motorista;

Vagas: 10

Vagas: 10 Ofício: Operador De Máquinas;

Vagas: 4

Vagas: 4 Ofício: Pedreiro;

Vagas: 2

Vagas: 2 Ofício: Pintor;

Vagas: 1

Vagas: 1 Ofício: Recepcionista;

Vagas: 5

Vagas: 5 Ofício: Tratorista;

Vagas: 1

Vagas: 1 Ofício: Vigia;

Vagas: 10

Vagas para nível médio:

Ofício: Agente Comunitário de Saúde

Vagas: Cadastro Reserva;

Vagas: Cadastro Reserva; Ofício: Agente de Endemias

Vagas: Cadastro Reserva;

Vagas: Cadastro Reserva; Ofício: Assistente Administrativo

Vagas: 7

Vagas: 7 Ofício: Inspetor de Alunos

Vagas: 3

Vagas: 3 Ofício: Técnico de Enfermagem

Vagas: 8

Vagas para nível superior

Ofício: Assistente Social

Vagas: 3

Vagas: 3 Ofício: Enfermeiro

Vagas: 3

Vagas: 3 Ofício: Enfermeiro Nefrologista

Vagas: 1

Vagas: 1 Ofício: Fisioterapeuta

Vagas: 1

Vagas: 1 Ofício: Médico Clínico Geral Psf

Vagas: 3

Vagas: 3 Ofício: Nutricionista

Vagas: 1

Vagas: 1 Ofício: Odontólogo

Vagas: 1

Vagas: 1 Ofício: Psicólogo

Vagas: 2

Os salários para os cargos de nível fundamental variam entre R$ 1.262 e R$ 1.553,05 – com jornada de 40 horas semanais. Os salários para os cargos de nível médio variam entre R$ 1.231 e R$ 2.424 – com jornada de 35-40 horas semanais. Os salários para os cargos de nível superior variam entre R$ 4.480 e R$ 11.124 – com jornada de 35-40 horas semanais.

Etapas do concurso público

O concurso possui três etapas. Prova escrita – para todos os cargos e tem caráter eliminatório. Prova de títulos – apenas para os cargos de nível médio e superior. Prova prática – para os cargos de motorista e tratorista. A primeira etapa (prova escrita) está prevista para acontecer no dia 16 de abrir de 2023. Lembrando que o concurso possui uma validade de 24 meses – podendo ser prorrogado pelo mesmo período mediante a análise a aprovação da gestão municipal.

Para inscrição no concurso é necessário ir até o site da Fundação Fapec e ler o edital. Após isso, clicar no botão verde de inscrições e preencher o formulário de participação – caso queira, solicitar isenção e demais taxas.

No caso dos candidatos que não solicitaram isenção – a participação só será confirmada mediante a compensação do boleto bancário. No caso dos candidatos que optaram pela isenção – a participação só será confirmada mediante a aprovação do requerimento.

Sem sombra de dúvidas é uma excelente opção! Não somente para os moradores do município mas também de outras cidades vizinhas! E então, vamos para mais um concurso?