É hora de deixar dinheiro parado? Taxa Selic em 13,75%; veja quanto rende

Entender a Taxa Selic é fundamental para que se entenda da própria vida financeira, visto que ela pode afetar diretamente o poder de compra e as finanças pessoais dos consumidores, bem como de investidores e empresários.

Servindo como uma ferramenta importante para a regulagem da economia do país, entender a evolução da Taxa Selic, bem como a sua relação com outras taxas de juros e indicadores econômicos pode ser bastante útil na hora de tomar decisões financeiras mais embasadas e certeiras, sobretudo na hora de investir o seu dinheiro.

Entendendo a Taxa Selic

O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou melhor, a Taxa Selic, é a taxa básica de juros utilizada no Brasil para estabelecer a política monetária e controlar a inflação do país, servindo como referência para outros tipos de juros, tais como aqueles praticados no mercado financeiro. Além disso, ela também serve como uma ferramenta fundamental para que o Banco Central (BC) regule a economia do país.

Isso significa dizer que o país se mantem financeiramente, além do recolhimento de impostos, através de empréstimos, como os feitos por meio dos títulos do Tesouro Nacional, que são certificados de dívida emitidos e vendidos pelo governo através da Selic Over. No entanto, o que nos mais interessa aqui é a Selic Meta, responsável por servir de parâmetro para as outras taxas que são praticadas no mercado.

O valor da taxa é determinado a cada período de 45 dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central e, sendo assim, quando essa taxa é elevada, o custo de empréstimos e financiamentos aumenta, o que tende a desacelerar o crescimento da economia e, portanto, contendo a inflação.

Por outro lado, quando a Taxa Selic é baixa, o custo de empréstimos e financiamentos cai, o que incentiva o consumo e a produção, alimentando o crescimento econômico.

Taxa Selic hoje

A Taxa Selic aparece com frequência nos noticiários, visto que, como mencionado, ela é um dos fatores que impactam investimentos e financiamentos. Nesse sentido, em janeiro, a taxa se manteve em 13,75% ao ano. Mas o que isso significa, afinal?

Basicamente, quando a Taxa Selic é elevada, o custo de empréstimos, financiamentos e investimentos tende a aumentar, o que pode ter impacto do bolso no consumidor, investidores e empresários. Nesse caso, ao aumentar a taxa, o Banco Central tem como objetivo desacelerar a economia e os juros de crédito tendem a ficar mais altos.

Já quando a Selic está mais baixa, o objetivo é justamente o contrário: aquecer a economia e aumentar a inflação. Consequentemente, o crédito fica mais acessível, já que as instituições financeiras tendem a abaixar as taxas de juros.

Investimentos afetados

O valor da Taxa Selic influencia diretamente sob três tipos de investimentos, impactando na rentabilidade de tais produtos financeiros, que são eles: