MISTÉRIO! Cidade perdida no meio do oceano já foi uma potência

Você já ouviu falar sobre o mito de Atlântida? Basicamente, a história se remete aos diálogos “Timeu” e “Criteu” de Platão ainda nos tempos remotos da Grécia Antiga, no qual, de acordo com o filósofo grego, Atlântida era uma ilha fabulosa localizada no Oceano Atlântico que tinha uma sociedade avançada, rica e poderosa.

Acontece que, ainda de acordo com o mito, foi devido à arrogância e desrespeito de seus governantes aos deuses que a cidade de Atlântida foi destruída e submergida nas profundezas do oceano, narrativa esta que serve, até os dias atuais, como material de forte fascínio e inspiração para muitas pessoas que ainda acreditam que a ilha pode ser encontrada, mesmo não havendo evidências conclusivas da sua existência real até o momento.

Acontece que, assim como o mito, há de fato locais submersos no oceano que um dia já foram ocupados por pessoas e, agora, só restam ruínas no fundo do mar. Veja quais são essas cidades e entenda melhor sobre como a submersão é possível.

O oceano guarda coisas extraordinárias em suas profundezas, inclusive cidades inteiras! / Imagem: Divulgação

Cidade perdida no oceano é real?

Por mais incrível e fantasioso que pareça, aqui, a resposta é sim! Existe não apenas uma cidade afundada do oceano, mas várias. Na verdade, a definição está mais próxima de ruínas submersas, que não chegam a serem entendidas como cidades inteiras.

Uma das cidades submersas mais famosas é a cidade de Baia, localizada na costa da Itália, que foi afundada no século I a.C. devido a mudanças na configuração geológica da região e hoje serve como um popular local de mergulho para turistas.

Outras cidades submersas incluem a cidade de Scicheng, na China, que foi afundada durante a construção da barragem de Xin’an, e a cidade de Lion City, também na China, que foi afundada por uma erupção vulcânica há mais de 1300 anos,

Além destas, existem evidências de outras várias cidades antigas submersas, como a cidade de Heracleion, na costa do Egito, e a cidade de Dwarka, na Índia, que servem como importantes fontes de informações para historiadores e arqueólogos que estudam a história antiga dessas regiões.

Outras cidades podem afundar?

Como mencionado acima através dos exemplos, as cidades podem afundar por diversas razões, que inclui erosão costeira, subida do nível do mar, deslizamentos de terra, terremotos e subsídios do solo, sejam estes fenômenos naturais ou influenciados pela atividade humana.

Acontece que sim, existem algumas cidades costeira que possuem o risco de afundar no oceano, sobretudo devida à erosão costeira e à subida do nível do mar, este causado sobretudo pelo aquecimento global, responsável por provocar derretimento das geleiras e o aumento da temperatura dos oceanos, o que leva a uma expansão do volume de água nos oceanos.

Dessa forma, apesar de seu um processo bastante lento, algumas das cidades mais vulneráveis ao afundamento incluem Nova Déli, na Índia, Cidade do cabo, na África do Sul, e Miami, nos Estados Unidos. Nesses e em outros casos, as autoridades locais e trabalham para mitigar os riscos através da construção de barreiras de proteção, projetos de drenagem e elevação de áreas baixas.

