Revolução na Netflix? Confira o novo recurso para os usuários

A Netflix é definida como um serviço online de streaming norte-americano que, lançada em 2010, já está disponível em quase 200 países atualmente. O que muitos não sabem é que, inicialmente, a empresa foi criada como um serviço de entrega de DVD, que funcionou desde o ano de 1997 e precisou se atualizar a partir da expansão do serviço streaming.

A partir disso, em 2013 foi lançada a sua primeira série original, House of Cards, drama político que hoje já conta com um total de seis temporadas, finalizada há pouco mais de quatro anos. Desde então, centenas de horas de programação original já foram produzidas e lançadas na plataforma, além da evolução de recursos disponíveis aos usuários.

Recentemente, as novidades giram em torno de dois pontos principais: atualizações nos planos e atualização de áudio, reunindo críticas negativas e positivas, respectivamente.

Netflix ao longo do tempo: o que fez a plataforma ser tão popular?

A Netflix é uma das maiores plataformas de streaming de entretenimento do mundo e sua popularidade se deve a uma combinação de fatores responsável por atrair usuários de todos os tipos. Atualmente, o serviço oferece mais de 700 títulos presentes na plataforma e podem ser acessados através de planos de assinatura.

Além disso, outros pontos relevantes que contribuem para o sucesso da Netflix podem ser resumidos em uma lista básica, que inclui:

Disponibilidade de amplo conteúdo original;

Conveniência ao permitir que seus respectivos conteúdos sejam assistidos em qualquer momento, sem interrupções publicitárias e com a possibilidade de pausar, retomar e assistir onde parou;

Disponibilidade global;

Recomendações personalizadas de acordo com os gostos de cada usuário baseadas em suas preferências e histórico de visualização.

Novo recurso e mudanças à vista

A primeira novidade, divulgada recentemente pela Netflix, é o lançamento de um recurso adicional da plataforma através da parceria da empresa com a fabricante de equipamentos de áudio Sennheiser, que consiste em um recurso de áudio espacial, proporcionando imersão do usuário no consumo do conteúdo.

De acordo com vídeo promocional, a introdução da nova experiência de áudio é responsável por aproveitar a tecnologia em alto-falantes estéreo ao invés de mono em seus mais de 700 títulos.

Acontece que o recurso está ligado diretamente com uma outra novidade: ele só estará disponível ao usuário que aderir ao plano Premium, considerado caro se colocado em comparação com o valor das assinaturas das outras plataformas concorrentes.

Nesse caso, o Premium da Netflix que será no valor de R$ 55,90 no plano mensal incluirá, além do novo recurso de áudio, resolução de 4K + HDR e aumento do número limite de aparelhos para download em relação aos demais planos.

Preços dos planos

Se antes o preço das assinaturas serviam como ponto bastante positivo frente à tradicional TV à cabo, atualmente já não é bem assim. Isso porque outras plataformas de renome e destaque oferecem planos completos à valores bem menores se comparados à Netflix.

Para se ter uma ideia, com o aumento da assinatura do plano Premium da Netflix para o valor de R$ 55,90, como destaca a Deputada Letícia Arsenio em conta pessoal do Twitter, “as outras plataformas ganham uma vantagem de preço interessante: se você assinar HBO Max, Prime Vídeo (anual), Globoplay + Disney+ (anual) com Deezer e AppleTV, fica R$5,27 mais caro do que só assinar a Netflix.”