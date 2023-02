Como fazer R$ 1 se transformar em R$ 7 MIL; confira o valor das notas raras

Boa notícia! O ano de 2023 começou bem agitado pelos numismatas. Devido a procura por itens raros envolvendo moedas e cédulas, os valores aumentaram e podem ultrapassar a casa dos R$ 10 mil! Geralmente são moedas ou notas que acabaram sendo produzidas em poucas quantidades – com erros ou sem erros. O estado de conservação da moeda conta muito nestes casos! Há moeda e uma cédula rara de R$ 1 circulando entre as carteiras brasileiras – e ela pode valer até R$ 7 mil. Veja todos os detalhes e o porquê do seu valor tão elevado.

Cédula de R$ 1 pode valer até R$ 275

Alguns brasileiros ainda pegaram a era das notas de R$ 1. Que começaram a ser produzidas a partir do Plano Real – indo de 1994 até 2005. Devido ter sido substituída pela moeda de R$ 1 – a nota tornou-se rara aos colecionadores.

Entrementes, não é toda nota de R$ 1 que é super rara – uma em especial contém um valor bem elevado. Isto é: a nota de R$ 1 da cor verde, que possui estampado a figura de um beija-flor e da Efigie da República. Mas não somente isso, procura-se essa nota que tenha no seu registro de série as letras BA.

E não somente isso – a nota precisa ter obrigatoriamente a assinatura de Gustavo J.L. Loyola e Pedro S. Malan. Com isso, indica-se que as notas são referentes às séries de 0001 até 0072. Embora haja tantos requisitos, o preço máximo pago pela nota é de R$ 275 – podendo ser pago até mais em algumas casas de leilão.

É válido ressaltar que não para por aqui! As moedas de R$ 1 referentes às Olimpíadas de 2016 – que ocorreram no Brasil, podem valer até R$ 7 mil. Uma das moedas mais raras referentes a Olimpíadas é uma produzida em 2012 – referente ao evento que ocorreu em Londres.

Na moeda estava sendo retratado a Passagem da bandeira. Nem todas as moedas de R$ 1 das Olimpíadas valem o valor citado – é necessário averiguar mediante o seu nível de raridade. Levando em consideração demanda e procura.

Quais cédulas valem mais dinheiro?

No geral as moedas e cédulas que estiverem com a sua qualidade preservada valem muito mais dinheiro! Não basta ser um item raro se o mesmo encontra-se danificado por algum motivo. Segue algumas notas raras que estão em alta no mercado dos colecionadores e que você pode ter aí na sua carteira.

Nota rara de R$ 5: Alguns erros não intencionais tornam o item raro! Há algum tempo devido a um erro ao lado do número de série de algumas notas de R$ 5 foi emitido também um asterisco (*). Isso elevou a cédula para R$ 2 mil!

Nota rara de R$ 10: No ano 2000 foram produzidas algumas notas de R$ 10 de plástico – referente ao aniversário de 500 anos de descobrimento do Brasil. As notas são especiais porque possuem detalhes raros sobre o país. Pode custar até R$ 150.

Nota rara de R$ 50: Sendo o carro-chefe da vez: os colecionadores aguardam pelas notas de R$ 50 que não possuem acima do seu número de série o nome “Deus seja louvado”. Essas notas raras podem valer até R$ 4 mil.

Portanto, são várias as notas raras que podem ser encontradas no país. Praticamente todas as notas antigas possuem um valor a mais – todos querem tê-las. Nem que seja para guardá-la de lembrança. Conferir sempre a carteira a fim de encontrar raridades é tal como garimpo. Hora ou outra pode ser encontrado ouro!

