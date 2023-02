É DE GRAÇA! Curso de especialização em enfermagem oferece 5 MIL VAGAS 

Novidade para quem deseja estudar enfermagem em sua pós. O Sistema Cofen e os Conselhos Regionais de Enfermagem que estão junto à Universidade Federal da Paraíba – UFPB – compartilharam que estão oferecendo mais de 5 mil vagas para fazer o curso de especialização totalmente gratuito para técnicos de enfermagem. É importante destacar que esse processo seletivo vai até o dia 14 de fevereiro.

Para os interessados, é necessário ter um registro normal nos Conselhos Regionais de Enfermagem ou também um registro de aplicativo CofenPlay.

Quais são os cursos

Foi divulgado que os cursos de especialização para Técnicos de Enfermagem têm o principal foco em oferecer mais de 300 horas de aprendizado para todos os inscritos. O nome do programa é Batizado de Pós, e a expectativa é de ter mais de 10 mil alunos novos para se formar nesse curso que será gratuito.

Durante esses 5 anos, a estimativa é que 50 mil profissionais já estejam atuando no mercado na profissão, os cursos disponibilizados são esses:

Cuidados ao paciente crítico adulto

Cuidado crítico ao paciente neonatal

Enfermagem em centro cirúrgico

Enfermagem em urgência e emergência

Cuidado ao idoso na perspectiva de saúde coletiva

É válido destacar que esse curso também vai qualificar toda a assistência em que o profissional para aprender para trabalhar em ambientes como os hospitais e na UPA – Unidades de Pronto Atendimento – e assim, consequentemente, vai diminuir o número de exclusão ou até mesmo realocação desses profissionais dentro do SUS.

Inscrição para o curso

Se você se interessou por algum curso acima, o primeiro de tudo é acessar o site Post Tec CofenPlay e fazer a sua inscrição preenchendo um formulário. Importante destacar que não tem taxa de inscrição, o interesse deve apenas estar dentro de algumas regrinhas básicas, como:

Possuir um registro normal em um dos Conselhos Regionais de Enfermagem

Possuir um registro no aplicativo CofenPlay

Ter um histórico de trabalho em uma instalação médica conta como uma qualificação necessária para esta posição

Um ponto que é super importante e não pode ser esquecido é que todo os interessados do sexo masculino devem comprovar a sua dispensa do serviço militar obrigatório.

Compartilhe essa novidade com outro estudante que também deseja aprender mais na área da saúde. Aproveitando a oportunidade que esses cursos serão totalmente gratuitos e os profissionais terão grandes chances de já sair com um emprego na área dentro do mercado de trabalho.

A área da enfermagem está precisando bastante de profissionais, especialmente para atendimento em UBS que está em falta, a maioria dos médicos desejam ir para hospitais e acabam que nos atendimentos públicos fica vazio.