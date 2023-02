Como aumentar o valor da aposentadoria? Situações possíveis 

Por anos os brasileiros esperam a sua vida toda pela aposentadoria, principalmente sobre o valor dela. Quando é solicitado para fazer a revisão do benefício é um pedido para trazer uma segurança correta de tudo que a pessoa tem direito e por anos de contribuição ou de trabalho. Ou seja, devido a isso esses pedidos são gerados por diversos motivos.

Pode acontecer o caso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fazer o cálculo errado, ou até mesmo algum período de trabalho em que o trabalhador fez e que não foi computado no sistema, casos de ganhos de ações trabalhistas, e diversos outros.

O segurado tem direito a aumentar aposentadoria

É válido destacar nesse parágrafo que todo segurado tem direito de pedir a revisão, e agora tem a possibilidade de entrar com o pedido de revisão e ser aplicada uma correção, e assim o segurado pode receber realmente o valor que já deveria estar recebendo.

Pedindo a revisão tem chances de o segurado conseguir aumentar o valor do salário que é recebido pelo INSS. Mas calma que vamos explicar, vamos colocar alguns pontos que podem elevar esse valor.

Veja também: Posso pedir empréstimo consignado na Pensão por Morte do INSS

Como saber se eu preciso solicitar essa revisão?

Antes de tudo é necessário que o beneficiário faça uma análise de todos os vínculos e salários, para assim poder averiguar se realmente estão certos, para fazer isso a pessoa pode utilizar a carta de concessão do benefício para ter uma base e os cálculos que são feitos pela Instituição Nacional do Seguro Social – INSS.

Beneficiário, preste atenção, não se esqueça de observar a legislação devido a mudança que pode ter, como exemplo as mudanças que aconteceram na Reforma da Previdência, então os pensionistas e aposentados que querem fazer essas revisões devem pedir ajuda de um advogado para dar orientação, é uma super dica.

Veja também: 14º do INSS: descubra se o dinheiro extra pode sair em 2023

Existe alguma situação que pode elevar o valor do benefício?

A revisão pode sim ajudar a melhorar o salário, mas também tem situações específicas. Exemplos são: Aposentadoria especial, atividades concomitantes, ação trabalhistas, erro de cálculo, adicional de 25%.

Esses são alguns pontos em que a pessoa pode pedir a revisão e situações também que podem fazer o seu salário pago pelo INSS aumentar, mas como citado acima, a dica é sempre estar acompanhada de um advogado para ter orientação sobre cada etapa citada acima e qual deve ser a procedência correta para fazer.

Hoje em dia o INSS é bem amplo, existem diversos tipos de aposentadorias e benefícios pagos por essa instituição, e lembrando que sempre deve estar atenção nas regulamentações políticas.