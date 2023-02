13º salário do INSS não será liberado para estas pessoas; entenda

Desde quando foi anunciado o 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – todos estão aguardando, no entanto, é válido destacar que esse dinheiro não são todos que vão receber, então é necessário saber todas as regras para ver que você está incluso neste pagamento.

O que todos precisam saber em primeiro ponto é que o 13º salário do INSS ele não é um benefício pago integralmente para todos os segurados da instituição, um exemplo disso é que esse valor extra os beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada – não recebem.

Pois o BPC é considerado um benefício assistencial, que são especificamente direcionados para os idosos como também as pessoas que têm alguma deficiência e estão incluídas no público de baixa renda, então assim o INSS faz para esse público o pagamento mensal de um salário que atualmente está em R$ 1302,00 neste ano de 2023.

Quem tem direito de receber o 13º do INSS?

Seguindo a linha das regras oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social, as pessoas que podem receber o 13º salário neste ano de 2023, são as que recebem esses benefícios:

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por tempo de contribuição

Aposentadoria por invalidez

Aposentadoria especial

Pensão por morte

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Salário-maternidade

Auxílio-reclusão

Calendário do 13º do INSS

Para quem ainda não sabe, esse pagamento é depósito em duas etapas, ou seja, em duas parcelas, segue abaixo as datas:

A 1º Parcela para quem recebe apenas um salário-mínimo

Final número 1 – 25 de agosto

Final número 2 – 28 de agosto

Final número 3 – 29 de agosto

Final número 4 – 30 de agosto

Final número 5 – 31 de agosto

Final número 6 – 1º de setembro

Final número 7 – 4 de setembro

Final número 8 – 5 de setembro

Final número 9 – 6 de setembro

Final número 0 – 8 de setembro

Calendário para quem recebe mais do que um salário

Final números 1 e 6 – 1º de setembro

Final números 2 e 7 – 4 de setembro

Final números 3 e 8 – 5 de setembro

Final números 4 e 9 – 6 de setembro

Final números 5 e 0 – 8 de setembro

A 2º Parcela para quem recebe apenas um salário-mínimo

Final número 1 – 24 de novembro

Final número 2 – 27 de novembro

Final número 3 – 28 de novembro

Final número 4 – 29 de novembro

Final número 5 – 30 de novembro

Final número 6 – 1º de dezembro

Final número 7 – 4 de dezembro

Final número 8 – 5 de dezembro

Final número 9 – 6 de dezembro

Final número 0 – 7 de dezembro

Calendário para quem recebe mais do que um salário