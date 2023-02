Cartão do Beneficiário: segurados do INSS terão MAIS vantagens em março

Uma ótima notícia para quem é beneficiário do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – ou seja, Carlos Lupi, que é o ministro da Previdência Social anunciou nesta semana que o governo quer lançar no mês de março um cartão para junção de diversos benefícios.

O nome vai ser: Cartão do Beneficiário, e é importante destacar que esse cartão vai concentrar todos os direitos que já existem:

Passagem gratuita

Passagem grátis de ônibus e metrô

Descontos em farmácias e passagem aéreas

Detalhes sobre o cartão

O ministro Carlos Lupi fez questão de anunciar alguns detalhes sobre o cartão, ele afirmou “O cartão terá QR Code e cerca de 37,5 milhões de beneficiários terão esse cartão da previdência em todo o nosso país. Assim, o beneficiário pode pagar metrô do Rio, São Paulo e outros lugares, ao invés de cada local precisar tirar uma autorização, e vai ter uma validade nacional”.

Lembrando que esse cartão vai estar disponível para todos os beneficiários, como pensionistas, aposentados, entre outros. O governo também divulgou que está criando uma parceria com o banco da Caixa Econômica Federal e também o Banco do Brasil, o ministro disse que as instituições financeiras privadas também irão participar dessa novidade.

Ou seja, além dos benefícios que já estarão garantidos através do cartão da previdência social aos seus beneficiários, podem surgir mais parcerias para o Cartão Beneficiário e começar a ter outros benefícios como descontos em farmácias, show, entrada de programas culturais, entre outros.

A reforma da Previdência

Para complementar e aproveitar a oportunidade, o ministro Carlos Lupi apresentou sugestões para fazer alguns ajustes na reforma da Previdência, que foi proposta ainda quando o presidente era o Michel Temer e foi aprovada somente na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quando Carlos Lupi assumiu o seu cargo como ministro em janeiro de 2023, um dos primeiros pontos que ele citou foi o texto como a idade mínima para a mulher se aposentar, além disso ele também negou a existência de déficit na previdência.

Carlos Lupi, Ministro da Previdência Social

Muitos brasileiros não conhecem quem é o Carlos Lupi, ele, no entanto já foi ministro do Lula e no seu segundo mandato ele assumiu o cargo de Ministério do Trabalho e Emprego, ficou neste cargo até o nome de 2011, que foi durante o governo da Dilma Rousseff, entretanto, na época ele foi acusado de ter se envolvido com o esquema de desvio de dinheiro através dos contatos com ONGs.

