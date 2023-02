Bolsa Família: NOVO critério pode ser considerado para ter direito ao dinheiro

O programa Bolsa Família terá as mesmas condições que era o Auxílio Brasil, só mudou um ponto, o presidente Lula afirmou que um dos novos requisitos que deve ser cumprido é a vacinação das crianças em dia, ou seja, a partir de agora quem quiser se inscrever no programa ou quem já está deve levar a criança para vacinar e ter a frequência escolar também.

É necessário ter uma comprovação da vacinação das crianças menores para quem quiser continuar recebendo os R$ 600, ainda mais quem quiser receber o valor da parcela extra de R$ 150 por criança que lula colocou.

Na gestão do Jair Bolsonaro no ano de 2021, essa obrigatoriedade foi desclassificada, ou seja, não era mais necessário a vacinação das crianças como um critério para receber o auxílio.

Bolsa Família

Lula afirmou que o programa social Bolsa Família está voltando com um dos pontos que é o principal, na verdade mais do que um. Primeiro, o presidente destaca que as crianças de até 6 anos vão receber o valor adicional de R$ 150 (somente 2 crianças por família). O segundo ponto é que é necessário a criança ter uma boa frequência escolar, pois isso também pode ser um fator da mãe ser excluída do programa.

E o terceiro ponto é que se a criança não tiver o comprovante das vacinas, a mãe também perde o Bolsa Família, e se por acaso a mãe estiver grávida, é necessário fazer todos os exames e pré-natal.

Lula fez essas declarações durante um evento de inauguração do Super Centro Carioca de Saúde, localizado no Rio de Janeiro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade estava ao seu lado, além de outras figuras importantes.

Investimento de R$ 600 milhões

Aproveitando a ocasião, como todos estavam reunidos, o presidente Lula aproveitou para falar sobre o investimento de R$ 600 milhões que vai diretamente para apoiar os estados e municípios para assim poder reduzir as filas de cirurgias, exames e até mesmo as consultas no SUS. A medida envolve a Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas.

Bolsa Família não mudou as regras

Muitos estão com dúvidas, mas é importante destacar que as regras não foram modificadas, continuam a mesma do programa Auxílio Brasil, única coisa que Lula acrescentou foi sobre a vacinação, o valor continua o mesmo de R$ 600 e o valor adicional de R$ 150 por crianças menores de 6 anos.

