O que é o golpe da Serasa que fez novas vítimas no Brasil

Um alerta para geral, foi criado um golpe da Serasa e que está fazendo vítimas por todo o Brasil. Muitos afirmam que estão recebendo mensagens pelo WhatsApp, SMS, ou até mesmo e-mail escrito que está com dívida aberta no Serasa e que precisa efetuar o pagamento.

Não caia, isso é um golpe. A empresa já afirmou que não faz esse tipo de procedimento de enviar mensagens com cobranças de dívidas, a empresa dá uma dica que se o brasileiro está com alguma dívida atrasada ele deve entrar em contato com o credor e assim negociar a dívida para depois efetuar o pagamento, então se receber mensagens em nome da empresa, não responda porque é golpe.

A Serasa se pronunciou e informou que não faz sentido a pessoa receber um boleto ou até mesmo a fatura da conta que está em atraso sendo que o mesmo não solicitou, devido a isso estamos alertando todos.

Bandidos fingem ser funcionários da Serasa

Como informado acima, esse golpe está pegando várias pessoas por todo o Brasil, até porque ninguém sabe que a empresa Serasa não envia mensagens cobrando as pessoas e muitos brasileiros, infelizmente, estão endividados e acabam caindo nesse tipo de golpe.

Tudo começa quando os bandidos entram em contato com as pessoas que mostram na lista de inadimplência da Serasa, eles fingem ser funcionários da empresa. O conteúdo que eles mostram e da forma que se comunicam até parecem ser reais, mas, no entanto, não se passa de um golpe.

Quando as mensagens são enviadas por e-mail e pelo WhatsApp tem até o logo da Serasa, e eles informam que tem acesso ao histórico do devedor, e infelizmente muitos brasileiros acabam fazendo esses pagamentos por Pix.

E acontece que, mesmo a pessoa ter feito pagamento por via pix o seu nome consta na lista de negativados, e infelizmente ainda perde o dinheiro que já foi enviado.

Se proteja dos golpes

O primeiro ponto de todos é que você saber e informar a todos que a empresa Serasa não faz esse tipo de contato com as pessoas devedoras, ou seja, quem quer pagar a conta tem que entrar com a empresa responsável para negociar.

O segundo ponto, a Serasa informou para verificar como essa mensagem está escrita, se tem erros de português, pois infelizmente cada dia os bandidos estão se especializando nos tipos de mensagens, para realmente a pessoa acreditar que é real.

Se tem interesse em realmente quitar suas dívidas, entre no site oficial da Serasa, digite seu CPF e faça sua consulta para saber o valor que está seus débitos em aberto.

