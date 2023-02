Nubank paga quem responde pesquisas; veja como participar

Não é de hoje que grandes empresas promovem pesquisas a fim de saber a opinião de seus usuários acerca de determinado assunto. O Nubank atingiu o incrível número de 70 milhões de clientes no ano passado – sendo 66 milhões apenas no Brasil! É comum ver algum brasileiro na rua carregando o seu roxinho. Sempre pensando em promover inovações para o seu público – O Nubank promove pesquisas remuneradas que pagam seus usuários para responderem pesquisas sinceras, ou seja, não é para sair respondendo de qualquer maneira – mas com uma base sólida. Veja abaixo como funciona e como participar.

Nubank paga até R$ 450 para usuários responderem pesquisas

Uma das melhores maneiras de melhorar uma empresa é sabendo a opinião de seus clientes do que pode ser aprimorado. O Nubank entendeu isso e passou a oferecer R$ 450 para que alguns usuários respondessem algumas pesquisas.

Cada levantamento é feito mediante a um assunto ou aspecto da gestão. A última pesquisa realizada pelo banco – em 2022, pagou R$ 450 para que os usuários comentassem sobre o Imposto de Renda. Nem todos os usuários estavam aptos a participarem: apenas os que declaravam I.R e cumpriam outros requisitos.

As pesquisas remuneradas do roxinho chamou a atenção de seus clientes devido o valor pago. Muito superior a outras pesquisas de outras empresas – que às vezes sequer pagam aos seus usuários pelas respostas. No caso do Nubank, era necessário comentários sólidos e relevantes sobre o assunto.

Com isso, o cliente era convidado para uma entrevista com a equipe de pesquisadores. O convite foi enviado para os clientes que se encaixavam nos padrões estipulados pela empresa.

Como participar das pesquisas remuneradas do Nubank?

É bem simples! O primeiro passo é ser cliente ativo do roxinho. Até o momento não há nenhuma pesquisa ativa do Nubank. Entrementes, quando há – eles selecionam um determinado grupo de pessoas que se encaixam em determinado aspecto da empresa. Por exemplo: na pesquisa sobre o Imposto de Renda, eles procuraram clientes que recebem acima de R$ 5 mil e precisam declarar anualmente o tributo.

Caso a pesquisa seja acerca sobre os gastos no cartão de crédito – o público alvo será os usuários ativos no cartão. Caso a pesquisa seja sobre a vida pessoal e o empréstimo bancário – o público alvo será os usuários que já contrataram empréstimos pela plataforma, etc.

Portanto, o convite é enviado aos usuários que estiverem dentro do segmento desejado pelo banco. Sendo enviado para o e-mail, é possível clicar, ver a proposta e aceitar ou não. Juntamente com o convite há o tema base e o porquê daquele levantamento. Em 2022 – as pesquisas remuneradas durante todo o ano pagara em média R$ 150-450 reais. Valores bem altos em comparação ao exercício realizado.

A dica é: seja um cliente ativo roxinho e fique atento a sua caixa de mensagem porque há qualquer momento uma nova pesquisa pode sugir!