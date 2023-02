Vale compras de R$ 500 MIL em rede atacadista é verdade ou fake?

Todo cuidado é pouco! Será mesmo que a Rede Atacadão está sorteando vale compras de até R$ 500 mil e inúmeros outros brindes? Nos últimos dias a notícia viralizou na internet e vários sites começaram a postar links referentes ao sorteio dos vales e dos demais brindes que somam mais de R$ 1 milhão! Em pouco tempo vários usuários participaram do sorteio, mas será que de fato é verdade?

É verdade que o Atacadão está dando vale compras e brindes?

É fake! As páginas que estão circulando pela internet não falsas e não têm qualquer ligação oficial com a Rede Atacadista. De fato, a rede está em épocas comemorativas – entrementes, em nenhum momento parte da sua comemoração foi distribuir brindes aos seus clientes.

É válido ressaltar que nas épocas festivas – o Atacadão e as demais redes de supermercados costumam premiar os seus clientes com descontos ou até mesmo sorteios – mas físicos, presenciais e não online. A página de sorteio que estava sendo divulgada pedia que o usuário marcasse três alternativas e depois preenchesse alguns dados.

Logo após isso, o usuário é redirecionado para uma página de anúncios que solicita que ele compartilhe com 10 outras pessoas; a fim de que valide a participação no sorteio. Entrementes, tudo passa de um grande golpe e não há prêmio nenhum.

Talvez você já tenha visto esse tipo de fraude em outras empresas. A verdade é que muito dos golpistas usam da técnica para obterem tráfego para o seu site de golpes – no qual aparecem os anúncios. Em casos mais graves, os golpistas usam das informações preenchidas para aplicação de golpes e invasão de contas. Todo cuidado é pouco.

Portanto, a notícia é fake e o Atacadão não está sorteando e nem distribuindo quaisquer brindes. A página oficial da empresa no LinkedIn alertou os usuários acerca do golpe e que eles sempre estivessem atentos as páginas oficiais da empresa – porque toda e qualquer promoção será divulgada exclusivamente lá.

Atenção ao possível golpe

Não somente o golpe envolvendo a Rede Atacadão tem sido tendência nos últimos meses. Fraudes semelhantes a prêmios de celulares, computadores e eletrônicos tem chamado a atenção dos internautas nos últimos anos. Visto que cada vez mais cresce o número de fraudes envolvendo o âmbito.

É interessante ressaltar que os especialistas alertam que toda e qualquer propaganda que prometer itens ou dinheiro fácil sem muito custo ou trabalho é provavelmente falsa! Há um ditado no meio dos programadores que descreve “Quando você não é cobrado por algo, o produto é você”.

Ocorre basicamente isso nesses sites. Se você não vai pagar por aquilo, com certeza o produto é você! Desse modo, a melhor maneira de se proteger e defender é ter atenção aos anúncios e sempre conferir nas páginas oficiais das respectivas empresas. Lembrando sempre de verificar se estão ou não verificadas.

Páginas verificadas em qualquer rede social possui ao lado um visto de verificado. Entrementes, pode haver lojas/redes menores que não possuam o verificado; mas com atenção nos mínimos detalhes é possível evitar cair neste tipo de golpe.