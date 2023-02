Como conseguir R$ 30 para comprar em aplicativos famosos

Quem não gosta de dinheiro extra, não é? Há uma promoção quentinha rolando na internet que dá R$ 30 para os usuários gastarem como quiser dentro de uma plataforma! É necessário apenas seguir os passos da promoção e em poucos toques conseguir o voucher e curtir! Veja abaixo como funciona e como participar dessa promoção.

Elo dá R$ 30 para usuários

A Elo está disponibilizando cartão de R$ 30 para os usuários gastarem no aplicativo Uber. O prêmio é concedido aos usuários que usam cartões de débito Elo e realizam compras em alguns aplicativos online. Sendo eles: Rappi, Uber, Spotify e Ifood. Os usuários que receberam uma mensagem de notificação informando acerca da promoção estão aptos para participarem.

É válido lembrar que o Rappi e Ifood são aplicativos de entrega de comida. Spotify de músicas e o Uber de transporte. É necessário que os usuários gastem R$ 40 nos quatro aplicativos – e então, irão obter de volta R$ 30 para gastarem como quiser no Uber.

Lembrando que os R$ 40 podem ser gastos nos quatro aplicativos ou não. Pode ser gasto R$ 40 apenas no Ifodd ou R$ 10 em cada aplicativo e até mesmo R$ 20 no Uber e R$ 20 no Rappi.

As compras que são validas na promoção serão apenas aquelas que receberam uma notificação acerca da promoção. Lembrando que somente as compras online nos aplicativos citados usando o cartão Elo serão contabilizados. É necessário obrigatoriamente o uso do cartão de débito Elo.

Antes de continuar, é válido lembrar que essa promoção é direcionada apenas para os clientes que possuem cartão de débito Elo e receberam a notificação da promoção através do e-mail cadastrado.

Leia mais: Quer se livrar do cartão de crédito? Veja dicas de como viver sem

Como participar da promoção?

É bem simples! Basta realizar compras de R$ 40 reais no mínimo nos quatro aplicativos citados acima. Podendo ser divididas em pequenas quantias. Ou seja, não é para gastar R$ 40 em cada – mas R$ 40 juntando todos.

Ou seja – é necessário apenas que o valor total chegue ao estipulado pela campanha. Durante a compra não é necessário colocar nenhum código – apenas usar o cartão de débito Elo e assim validar a compra mediante a notificação que há de chegar no endereço de e-mail registrado.

As compras devem ser todas online e o vale é usado apenas em viagens na Uber. O cliente pode usar em aé duas viagens – o cupom há prazo de validade. Podendo ser usado somente até o dia 30 de abril. A campanha é limitada apenas aos primeiros 8 mil usuários que atingirem os requisitos solicitados pela campanha.

Campanhas como essa – oficiais, são as válidas. Há muitas ofertas divulgadas na internet que não são verídicas mas fraudes. Sempre opte pelas campanhas que são postadas nos perfis oficiais das empresas em questão.