Caixa confirma adiantamento de 4 dias no Bolsa Família de fevereiro

Confirmado! Neste mês de fevereiro o repasse referente ao Bolsa Família e ao Vale-Gás serão antecipados. Os valores já foram confirmados e alguns brasileiros poderão receber até R$ 700. O dinheiro irá cair automaticamente na conta-corrente do beneficiário e poderá ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem. Veja os demais detalhes e as datas de pagamentos.

Bolsa Família será antecipado em fevereiro

Os repasses do Bolsa Família e do Vale-Gás possui como base o último dígito do NIS – Número de Identificação Social. Os pagamentos acontecem nos últimos dias úteis do mês – em razão do feriado de carnaval que acontece todos os meses de fevereiro – os pagamentos serão antecipados em 4 dias.

Portanto, os beneficiários que recebem o pagamento no dia 22 de fevereiro – hão de receber daqui 10 dias, no dia 18 de fevereiro. E assim por diante. Portanto, apenas alguns beneficiários irão ter os seus repasses adiantados. Veja abaixo o cronograma e logo a seguir os devidos valores pagos.

Final do NIS: 1;

Data do pagamento: 11/02;

Data do pagamento: 11/02; Final do NIS: 2 ;

Data do pagamento: 14/02;

Data do pagamento: 14/02; Final do NIS: 3;

Data do pagamento: 15/02;

Data do pagamento: 15/02; Final do NIS: 4;

Data do pagamento: 16/02;

Data do pagamento: 16/02; Final do NIS: 5;

Data do pagamento: 17/02;

Data do pagamento: 17/02; Final do NIS: 6;

Data do pagamento: 18/02;

Data do pagamento: 18/02; Final do NIS: 7;

Data do pagamento: 23/02;

Data do pagamento: 23/02; Final do NIS: 8 ;

Data do pagamento: 24/02;

Data do pagamento: 24/02; Final do NIS: 9;

Data do pagamento: 27/02;

Data do pagamento: 27/02; Final do NIS: 0;

Data do pagamento: 28/02.

Lembrando que o Bolsa Família e Vale-Gás caem no mesmo dia. Portanto, os beneficiários que recebem ambos os benefícios irão recebê-los automaticamente – ambos juntos.

Qual o valor repassado em fevereiro? É de R$ 700?

Os valores são diferentes – de acordo com o perfil da pessoa. Os beneficiários que fizeram o consignado do Auxílio Brasil – irão receber o valor reduzido. Caso tenham direito ao Vale-Gás, terão o valor reduzido somado do Vale-Gás e assim por diante.

Beneficiários que não fizeram o consignado do Auxílio Brasil e não possuem direito ao Vale-Gás: R$ 600;

Beneficiários que não fizeram o consignado do Auxílio Brasil e possuem direito ao Vale-Gás: R$ 700;

Beneficiários que fizeram o consignado do Auxílio Brasil e não possuem direito ao Vale-Gás: R$ 440;

Beneficiários que fizeram o consignado do Auxílio Brasil e tem direito ao Vale-Gás: R$ 552.

Portanto, os valores de fevereiro são referentes ao Bolsa Família somados do Vale-Gás. Visto que o benefício é pago a cada dois meses; o valor referente a 50% do preço do botijão de gás de 13kg. Entrementes, neste mês de fevereiro está sendo pago o valor parcial mediante uma medida provisória. Nos próximos meses ainda segue incerto.

Desse modo, os beneficiários que não fizeram consignado e possuem direito ao Vale-Gás irão receber R$ 700. Ainda não foi liberado o adicional de R$ 150 para famílias que têm crianças de zero a seis anos de idade.