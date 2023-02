Salário-mínimo pode aumentar para R$ 1.320 em maio? Entenda

O que todos os brasileiros desejam saber é sobre o valor do salário-mínimo, se realmente terá o aumento no mês de maio. O governo federal pode ajustar o valor para R$ 1.320,00 a partir do dia 1, mas o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho já divulgou que esse aumento só será feito se estiver espaço no orçamento.

O ministro ainda informou que o governo está verificando e estudando formas de como pagar esse valor do salário-mínimo para todos a partir de maio. É bom o brasileiro não criar muitas expectativas pois isso pode não acontecer, o Ministro Marinho chegou a participar da posse de Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – que aconteceu nessa última segunda-feira, dia 6, junto com a presença de mais 11 ministros.

Reajuste do salário em 2023

O que está acontecendo é que está tendo uma contrapartida entre os ministros da equipe petistas. As informações que estão sendo passadas para a população estão causando dúvidas, ou seja, o Ministro da Fazenda disse semana passada que existe chances de realmente acontecer esse aumento do salário para R$ 1.320,00, mas já na fala do Ministro do Trabalho isso está bem difícil de acontecer.

O Ministro da Fazenda informou que toda equipe econômica já está calculando para verificar como viabilizar esse procedimento, e essa medida teria um custo de R$ 5 bilhões no ano.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Fernando Haddad que é o atual ministro da Fazenda informou que o piso no valor de R$ 1.302 foi fixado pelo governo do Jair Bolsonaro, que no caso representava o aumento da inflação, e isso significa que realmente o governo cumpriu a promessa, e o salário aumentou.

Jair Bolsonaro

Em dezembro de 2022, o Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória que iria reajustar o salário-mínimo conforme a inflação que foi feita pelo Ministério da Economia, passando de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00.

E o Congresso Nacional aceitou essa medida e aprovou o orçamento de 2023 que subiu o piso para R$ 1.320, valor que está acima da inflação, assim o trabalhador terá um ganho real. Tudo isso aconteceu devido a aprovação da PEC da Transação que também permitiu os recursos para o programa social do Bolsa Família do Governo Federal.

Como nada ainda foi definido oficialmente, o valor do salário mínimo continua em R$ 1.302,00, ou seja, para o salário começar a ser de R$ 1.320,00 é preciso que o presidente Lula edite uma nova medida provisória igual fez Jair Bolsonaro.

