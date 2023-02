Cartão de crédito do Caixa Tem facilitado; como solicitar em fevereiro?

Você sabia que agora existe um cartão de crédito do Caixa Tem? É isso mesmo, ele foi criado pelo banco para facilitar todos os serviços disponibilizados pelas transações bancárias para todos os brasileiros, principalmente quem já tem o aplicativo do Caixa Tem que agora tem o cartão de crédito.

Através desse aplicativo Caixa Tem, o usuário consegue criar uma conta digital (que é totalmente gratuita) e entrar com o pedido de solicitação do cartão de crédito, assim que for aprovado o cliente vai poder utilizar o cartão tanto para compras parceladas ou à vista.

Quero solicitar o cartão de crédito do app Caixa Tem

É bem simples o procedimento, é necessário que a pessoa atualize o cadastro na conta da Caixa Econômica, porque se o cadastro estiver desatualizado vai ter complicações, mas se o seu cadastro estiver assim pode acessar o aplicativo do Caixa Tem e por lá fazer essas alterações.

Lembrando que o aplicativo Caixa Tem é totalmente gratuito e está disponível para download no Play Store tanto para Android como iOS (iPhone).

Feito isso, deve seguir esses passos:

1 passo – Entre no app e clique no ícone do Cartão Caixa Tem

2 passo – Segue todas as instruções que vai mostrar na tela para poder solicitar o cartão

3 passo – Escolha o limite dentre as opções referente ao seu perfil

4 passo – Escolha a data de vencimento da fatura e depois aceite os termos de contrato

Pronto! Você acabou de gerar o pedido do cartão e o banco da Caixa vai confirmar a sua entrega, lembrando que esse procedimento do cartão de crédito é totalmente pelo aplicativo, não precisa ir à Caixa.

Como funciona esse cartão de crédito?

Não precisa ter muitas dúvidas desse cartão pois ele funciona como um cartão de crédito normal, pode ser pago a vista ou parcelado, todo mês tem a fatura na data que você escolheu quando fez a solicitação para o vencimento.

Ah, e para fazer o pagamento desse cartão também pode pagar dentro do app, ou nas agências da Caixa, lotérica e até mesmo em caixas eletrônicos. Quando a compra for a vista, a pessoa tem até 40 dias para pagar, e o melhor, sem juros.

Já nas compras parceladas, os pagamentos podem ter como não ter juros, tudo vai depender das condições que será oferecida pelo lugar em que realizar a compra no cartão de crédito. Todas as compras a pessoa pode consultar no app e pode ser enviada no e-mail também.

