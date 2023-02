Proposta é incluir entregadores de aplicativo no INSS

A partir de um novo comentário surgiu muitos comunicados e comentários, o governo federal está estudando a possibilidade para criar uma proposta de incluir os trabalhadores de aplicativo no INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Atualmente, 2 milhões de cidadãos estão trabalhando nessa categoria.

Após o ministro da Previdência Social que se chama Carlos Lupi fazer uma reunião com o Ministro da Fazenda, informou que as patas vão criar um grupo para conversar sobre essa proposta, mas, no entanto, tudo parece que é vantajoso incluir esse público dentro da Previdência.

Carlos Lupi disse “Regulamentar esses trabalhadores de aplicativo também significam mais receita para a Previdência Social, a estimativa é que 2 milhões de pessoas que estão atualmente trabalhando nesse ramo, e se caso for ampliado para outros app vai ter um aumento na receita. Hoje, não tem 10% de público nessa categoria que contribui para o INSS, seja como autônomo ou microempreendedor”.

Alteração na reforma

Nas redes sociais muitas pessoas começaram a compartilhar que a intenção de Carlos era revogar partes da reforma da Previdência, que no caso foi aprovada durante o mandato do Michel Temer, então o ministro aproveitou e falou sobre o assunto e diante disso, nas últimas semanas se espalhou rapidamente na internet.

Carlos afirmou “Eu falo e vou repetir, pois dou a minha opinião pessoal, só que não tenho o poder de decretar, posso apresentar propostas para mudar a legislação. Temos o Conselho Nacional da Previdência Social que estuda e analisa propostas diariamente, queremos ajustar tudo aquilo que achamos injusto para a população”.

Fila do INSS

Além do tópico citado acima, o ministro também aproveitou a oportunidade para comentar sua intenção para automatizar cerca de mais ou menos 60% dos serviços que são oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Para Carlos, uma pessoa que fica fazendo um monte de solicitações acaba atrasando a aprovação dos benefícios, por isso é de suma importância que os CPFs sejam contados. Neste mês de janeiro, segundo os dados foram registradas 129.690 solicitações.

Então, a forma de diminuir a fila do INSS, tem como opção autorizar que os relatórios e laudos oferecidos pelo SUS aos segurados tenham a validade dos realizados pelos médicos que fazem a perícia do INSS. Essa mudança até pode se tornar vantajosa pois atualmente o número de médico como perito infelizmente está diminuindo a cada ano que passa, e os pedidos só aumentam.

