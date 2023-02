Twitter vai cobrar R$ 5 mil de empresas; entenda o produto

Atenção! O The Information divulgou para todas as contas que não arcarem com o custo do selo de verificação da plataforma do Twitter não será mais exibido no perfil. Elon Musk atualmente deixou de ser o homem mais rico do mundo e está mostrando querer cobrir esses custos do seu investimento na rede social que foi adquirida.

Desde o ano de 2020, Elon Musk já vem notificando os usuários com algumas modificações referente ao selo de verificação que está sendo muito comentando, por isso em sua própria conta ele postou que os selos vão ser de cores diferentes para cada tipo de perfil.

Verificado no Twitter

Como todos já ouviram e viram tem o selo azul e ele continuará sendo diretamente para todos os perfis que tenha notoriedade como são os famosos e influencers. Entretanto, tem outros selos que alguns não conhecem, como o selo cinza que4 vai ser destinado para as contas relacionadas ao governo, e os selos dourados para os perfis de empresas.

Para esses últimos, eles terão que pagar uma taxa para manter o selo de US$ 1.000, que convertido pelo valor de cotação atual é de R$ 5.147. Já as contas que tem o selo azul, que é o mais conhecido, o valor cobrado é de US$ 8 que equivale a R$ 41,18, já os outros não tem muitas informações divulgadas e demos esperar a política entrar em vigor.

Twitter vai começar a cobrar outras taxas

Como citado acima, Twitter quer que as empresas paguem para desembolsar esse valor, que no caso não é barato, para poder exibir os selos dourados nos perfis das empresas, e além disso tem outra taxa que pode começar a ser cobrada. Matt Navarra, que é consultor de mídia compartilhou um print de um e-mail por Evan Jones, que é gerente de produto da rede.

E nesse print mostrou que uma quantia de US$ 50, que equivale a R$ 257,35, vai começar a ser cobrada para que crachás começam a ser incluídos nas contas filiadas de empresas, então além do selo a empresa precisará pagar esse valor a cada conta.

Programa Verification for Organizations

Esse programa faz com que as empresas sejam verificadas e também diferenciadas na plataforma do Twitter. A partir disso, alguns emblemas podem começar aparecer ao lado do nome do usuário. Porém, a plataforma ainda não dilvugou informações sobre esse ponto relacionado as assinaturas. Assim que tiver um posicionamento oficial da plataforma divulgaremos.

