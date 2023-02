Bolsa Família será pago na semana que vem; aprenda como consultar

O programa Bolsa Família será pago neste mês de fevereiro no dia 13 – segunda-feira – e foi informado pela equipe petista que terá antecipação nos pagamentos devido a dois pontos:

1 – Feriado do Carnaval

2 – Quantidade de dia que tem no mês de fevereiro, sendo somente 28 dias

Devido a isso, o governo antecipará os pagamentos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, não informou quantas pessoas vão receber esse mês, até porque aconteceu o pente-fino e alguns cadastros foram descartados. No mês de janeiro, o total pago foi de 21,9 milhões de famílias com o valor de R$ 600.

O pagamento não é feito para todos de uma única só vez, é de forma gradativa como sempre foi seguindo o número final do NIS (Número de Identificação Social). E neste mês de fevereiro, o governo vai voltar com os pagamentos do auxílio gás, que será pago o valor integral do preço médio referente ao botijão de 13 quilos.

Calendário mês de fevereiro

Segue abaixo o calendário de pagamento do programa Bolsa Família referente ao mês de fevereiro, conforme o número final do NIS:

13 de fevereiro: pagamento com número NIS final 1

14 de fevereiro: pagamento com número NIS final 2

15 de fevereiro: pagamento com número NIS final 3

16 de fevereiro: pagamento com número NIS final 4

17 de fevereiro: pagamento com número NIS final 5

22 de fevereiro: pagamento com número NIS final 6

23 de fevereiro: pagamento com número NIS final 7

24 de fevereiro: pagamento com número NIS final 8

27 de fevereiro: pagamento com número NIS final 9

28 de fevereiro: pagamento com número NIS final 0

Direito ao programa Bolsa Família

Para participar de qualquer programa social do governo federal é necessário ter inscrição no Cadastro Único, basta ir até o CRAS mais próximo da sua cidade. Estar em situação de extrema pobreza com a renda familiar por pessoa até R$ 105,00.

Ou estar em situação de pobreza, só se tem algum membro gestante ou pessoas menores de 21 anos, a renda familiar por pessoa de R$ 105,01 a R$ 210,00. Ou ter também pessoas na mesma casa que estão inscritos no BPC – Benefício de Prestação Continuada.

Novas regras do Bolsa Família

Lula já afirmou que irá acrescentar algumas regras ao programa para assim ter um melhor controle:

Responsável vai ter que comprovar a matrícula das crianças na escola

Comprovante de vacinação para os menores de idade

Gestantes devem fazer o pré-natal

As mães que estão amamentando devem passar por acompanhamento

