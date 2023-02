Consulta LIBERADA! Veja quanto você receberá de abono do Pis/Pasep em 2023

Ótima notícia para todos os trabalhadores que estão esperando a liberação da consulta do PIS/PASEP, agora já é possível consultar referente ao ano base de 2021. Lembrando que essa consulta pode ser feita pela plataforma de serviços pelo portal Gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital – CTPS – está disponível para download totalmente gratuito no Play Store ou App Store.

Segundo dados, quem tem direito ao PIS são cerca de 20,4 milhões de trabalhadores na iniciativa privada e esse valor vai ser depositado no dia 15 de fevereiro, lembrando que é pelo banco da Caixa Econômica Federal. Já quem recebe o Pasep vai ser liberado e pago pelo Banco do Brasil – BB – a todos os servidores e empregados em empresas públicas, e mais de 2,5 milhões serão beneficiados. Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, ao total serão creditados R$ 22 bilhões.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

É importante destacar que para ter direito de receber o abono do PIS/PASEP neste ano de 2023 são todos os trabalhadores de iniciativa privada ou servidor público que chegaram a receber até dois salários-mínimos no ano de 2021.

Lembrando que é necessário também a pessoa estar inscrito no PIS ou no PASEP para poder receber, há pelo menos 5 anos. Para os trabalhadores privados, também é necessário ter trabalhado de carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano de 2021.

É de suma importância ressaltar que os cidadãos precisam estar com os dados atualizados e corretos ao falar com o empregador ao governo, para assim não ter nenhum problema.

Não tem direito ao PIS/PASEP

Trabalhadores rurais que são empregados por pessoa física, empregadas domésticas, trabalhadores urbanos empregados por pessoa física.

Valor do abono PIS/PASEP

O valor que cada trabalhador vai receber irá depender de quantos meses ele trabalhou de carteira assinada referente ao ano de 2021, ou seja, cada mês equivale um valor de R$ 108,50. Então, o trabalhador que trabalhou durante um ano (12 meses) vai receber o valor do salário-mínimo R$ 1302,00.

Se você tem dúvidas de como fazer a contagem para saber qual o valor que pode receber, faça dessa forma: multiplique o número de meses que você trabalhou de carteira assinada em 2021 pelo valor de R$ 108,50. Lembrando que, período de 15 dias ou mais contam como um mês.

Pagamento PIS

Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro 15/02/2023 Fevereiro 15/02/2023 Março 15/03/2023 Abril 15/03/2023 Maio 17/04/2023 Junho 17/04/2023 Julho 15/05/2023 Agosto 15/05/2023 Setembro 15/06/2023 Outubro 15/06/2023 Novembro 17/07/2023 Dezembro 17/07/2023

Pagamento PASEP

Número de Inscrição Data de pagamento 0 15/02/2023 1 15/03/2023 2 17/04/2023 3 17/04/2023 4 15/05/2023 5 15/05/2023 6 15/06/2023 7 15/06/2023 8 17/07/2023 9 17/07/2023

