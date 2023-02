Telegram agora permite ler e escrever em qualquer língua nas conversas

A plataforma Telegram compartilhou uma ótima novidade para seus usuários, agora é possível fazer leitura e escrever em qualquer idioma. Foi a primeira atualização do aplicativo no ano de 2023, a intenção é expandir essa plataforma e expandir a comunicação com todos ao redor do mundo.

Mas também, no Telegram, tem outras atualizações como:

Emojis novos e interativos

Emojis ou stickers personalizados para foto de perfil

Ferramenta de controle para salvamento de mídias (automático)

Login com Apple ID ou conta do Google sem precisar de código SMS.

É importante destacar que todas essas atualizações que citamos no Telegram, principalmente a tradução dos chats, neste momento só está disponível para quem tem a versão premium do app. Já os outros usuários terão uma versão mais limitada.

Ler e escrever em outros idiomas no Telegram

Como citado acima, os usuários que têm a versão premium do app podem traduzir as mensagens do chat e canais internos, para conseguir fazer isso a pessoa tem que clicar na opção “Traduzir”, que fica no lado superior da tela. E ,para quem quiser também, é possível ocultar a barra e controlar os idiomas utilizados.

Já para os usuários que não têm a versão premium do Telegram, não fique triste foi notificado que também poderão traduzir as mensagens do chat, mas não de forma automática igual o premium, somente se a pessoa clicar na mensagem que gostaria de ter a tradução e logo depois clicar na nova opção “traduzir mensagem”.

Se você tem vontade de usar a versão premium do Telegram, saiba que pode fazer download pelo Play Store ou App Store, tanto para Android como iOS, a pessoa tem duas opções:

Plano mensal por R$ 15,90; ou

Plano anual por R$ 119.90.

Somente assim a pessoa vai poder adquirir todos os recursos disponíveis nessa versão.

Novidades no Telegram

O Telegram também tem outras atualizações para melhorar a experiência dos usuários ao entrar no aplicativo como, por exemplo, a nova possibilidade de poder utilizar figurinhas ou emojis como foto de perfil, já são diversas pessoas que estão aderindo a essa nova modalidade.

Outra novidade que foi divulgada é que agora é possível o usuário consiga organizar todas as figurinhas por categorias, assim o usuário tem mais facilidade de encontrar determinada figurinha para enviar. O Telegram está passando por atualizações e também tem uma nova ferramenta onde tem informações através de gráficos e também sem seções separadas.

