Revisão do INSS para os trabalhadores pode aumentar benefício; passo a passo para solicitar

É bastante comum algum segurado ir até a previdência social solicitar algum benefício, todavia, ele acaba surpreendido quando descobre que o valor não era exatamente aquele que ele estava imaginando. Mas nesses casos, há como a pessoa resolver facilmente isso, realizando uma revisão da vida toda, entenda como é o processo e em quais casos ele é vantajoso, uma vez que a depender da situação da pessoa, ele sairá é no prejuízo.

Um julgado do STF determinou que agora, será possível incluir na Revisão da Vida Toda os valores contribuídos antes de 1994, isto é, os aposentados ou pensionistas. Anteriormente, só eram considerados os valores pagos após 1994, uma vez que foi quando o plano real entrou em vigor.

Caso a pessoa ache que vale a pena, ela pode optar pelo procedimento citado. Que tanto pode ser realizado de modo online ou de maneira presencial, em uma agência do INSS. Lembrando que o processo só é de fato vantajoso, para as pessoas que têm os maiores salários recebidos antes de 1994. Caso o segurado não esteja na hipótese citada, ele pode sair no prejuízo.

De acordo com a decisão tomada pelo STF, todos os segurados podem incluir todo o período no qual ele contribuiu com a previdência a fim de fazer o reajuste do valor. E não apenas os valores que foram pagos após o Plano Real entrar em vigência.

Cuidado com a revisão e veja como solicitar

É de suma importância que se o segurado tiver dúvidas acerca dos valores que ele terá direito, ele procure algum advogado especialista no assunto antes, para que ele não saia perdendo. Uma vez que o INSS não irá diminuir o valor do benefício de ninguém, mas se a pessoa solicitar uma revisão, isso pode ocorrer.

Além disso, vale lembrar que só há como solicitar a revisão, aquelas pessoas que receberam a primeira parcela do benefício há menos de 10 anos, caso tenha recebido em um prazo superior, ela já não terá mais o direito de recorrer. Lembrando que também não há como ela ter o valor do benefício diminuído, portanto, ficará da mesma maneira.

Para solicitar a revisão pelo aplicativo, basta fazer o download dele na loja do seu aparelho celular, o nome é Meu INSS. Feito isso, ir até a aba ‘serviços em destaque’, feito isso, clicar na opção ‘agendamentos/solicitações’ e escolher um ‘novo requerimento’. Agora é só escolher ‘Recurso e Revisão’, agora o segurado irá conferir se os dados batem e dar prosseguimento ao processo.

