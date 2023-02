Governo quer financiamento aprovado de até R$ 150 mil para casas e apartamentos

Se você tem o sonho de ter uma casa própria, seja na zona urbana ou na rural, a hora é essa. Uma vez, que nos próximos meses será lançado novamente o programa minha casa minha vida, que irá permitir que a população que tem uma renda menor, consiga financiar a casa e conseguir ter o seu próprio imóvel. Vale salientar que o programa contempla várias faixas de renda e, até mesmo aquelas pessoas que recebem mais, podem ser beneficiadas com juros mais baixos. Entenda como irá acontecer o programa.

Quais os grupos de pessoas que serão beneficiadas?

As faixas variam de 1 até 3. Na primeira faixa, por exemplo, a renda mensal precisa ser de no máximo R$ 1.800 e, neste caso, o subsídio do valor é de 90%, prestado pelo Governo Federal. Já na faixa 1,5, a renda precisa ser de até R$ 2.600 e o subsídio é de até R$ 47.500.

Na faixa 2, a renda mensal é de até R$ 4.000 e o subsídio do Governo é de até R$ 29.000. E na última faixa, que é a 3, a renda mensal é de até R$ 9.000, não há subsídios, todavia, a taxa de juros é menor, chegando a 8,16% ao ano, o que já ajuda bastante as pessoas que têm interesse.

Em relação aos agricultores e trabalhadores rurais, a renda deles não era aferida em meses, mas sim, por ano, e ela não poderia ultrapassar os R$ 78.000. Na época do Governo de Jair Bolsonaro, ele lançou outro programa de habitação, contudo, agora, em 2023, o Minha Casa Minha Vida deve retornar.

Como será o novo modelo do Minha Casa Minha Vida?

O novo Governo, agora, pretende lançar novamente o programa social, com foco na faixa 1, que é para aquelas pessoas que possuem uma renda mensal de até R$ 1.800, lembrando que na faixa em questão, o subsídio do Governo é de 90%. O lançamento do programa provavelmente irá ocorrer no dia 14 de fevereiro.

O lançamento vai acontecer no mesmo dia em que irá ocorrer a entrega de um conjunto habitacional na Bahia. No dia em questão, outras moradias também serão inauguradas, em outras regiões do país, ao todo, serão cerca de 3 mil novas casas.

E para motivar ainda mais as construtoras a se motivarem na construção de casas para a faixa 1, o Governo pretende aumentar o valor máximo dos imóveis, que atualmente é de R$ 96 mil, o valor deve ficar em R$ 150 mil, assim, as empresas terão uma maior motivação na construção das casas.

