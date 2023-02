Faculdade gratuita em São Paulo está com vagas abertas

O ano de 2023 realmente mal começou e já está repleto de oportunidades para todas as pessoas, como por exemplo, a chance de brasileiros cursarem o Ensino Superior e o melhor disso tudo: o processo é totalmente gratuito. O único critério é que a pessoa more no Estado de São Paulo. Portanto, aproveite enquanto o processo seletivo ainda encontra-se aberto. São milhares de oportunidades para você se qualificar e se destacar no mercado de trabalho.

As vagas são para quais cursos?

As vagas abrangem várias áreas do conhecimento e elas são ofertadas pela UNIVESP. Ao todo, são quase 26 mil vagas, que serão divididas em vários cursos e polos diferentes. A saber, há cursos na área de Negócios e Produção, como por exemplo, Bacharel em Engenharia de Produção ou Bacharel em Administração.

Mas caso o aluno se interesse mais pelas áreas da tecnologia, isto é, da computação, também há oportunidades abertas, para bacharel em tecnologia da informação ou bacharel em engenharia da computação e ciência de dados.

Contudo, também há oportunidades para quem sonha em ser professor, uma vez que também há licenciatura, como na área de Letras, Matemática ou Pedagogia. Portanto, basta a pessoa escolher a área que mais a interessa e ‘partir para cima’. Lembrando que há uma peculiaridade, por mais que sejam cursos diferentes, há matérias básicas que todos os alunos devem estudar e somente após elas, que eles irão começar a ver as matérias específicas de cada curso.

Como se inscrever no processo seletivo?

Primeiro, é importante entender porque apenas pessoas que moram no Estado de São Paulo podem participar dos cursos. Isso ocorre por conta que embora os cursos sejam à distância, há a necessidade de comparecer presencialmente algumas vezes, como por exemplo, para realizar as avaliações, o que seria inviável para estudantes de outros estados. Portanto, caso o aluno more longe e queira participar, ele pode, mas já sabendo que sua ausência pelo motivo da distância, pode gerar reprovação.

Para se inscrever nos cursos é bem fácil, basta acessar o site da UNIVESP e procurar a aba de inscrições. O processo abriu no dia 6 de fevereiro e deve fechar somente no dia 30 de março, ou seja, há bastante tempo para você escolher qual curso irá querer realizá-lo.

Vale salientar que o candidato precisará preencher todos os formulários que serão exigidos e após isso, efetuar o pagamento da taxa, que é no valor de R$ 51,75. Lembrando que sempre é de suma importância, que o interessado leia o edital na íntegra, para ficar por dentro de todos os delhates inerentes ao processo seletivo.

