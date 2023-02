Empréstimo fácil de até R$ 4.5 MIL no Caixa Tem; como sacar

Conseguir um empréstimo fácil sem dúvidas é o desejo de milhares de brasileiros. E a boa notícia é que já é possível obter crédito de até R$ 4.5 mil em passos muito simples, inclusive utilizando o aplicativo Caixa Tem para ter acesso à quantia solicitada.

Trata-se de uma iniciativa do Governo Federal, junto à Caixa Econômica Federal, para beneficiar tanto quem é pessoa física quanto quem é Microempreendedor Individual (MEI). E a tendência é de que não só a quantia disponibilizada seja melhorada, como também a forma de aderir a esse dinheiro.

Do que se trata o empréstimo fácil disponibilizado pela Caixa

Conseguir um empréstimo de forma fácil já é uma realidade para os brasileiros, a partir desta primeira semana de fevereiro.

Isso por que já foi sancionada e está em vigor a Lei 14.438/22, por meio do qual quem é pessoa física poderá solicitar até R$ 1.5 mil junto à Caixa, enquanto quem é MEI poderá solicitar até R$ 4.5 mil.

Importante frisar, inclusive, que essa é a lei que deu origem ao SIM Digital, que nada mais é do que um programa que busca simplificar a oferta de microcrédito digital para os pequenos empreendedores. Seu objetivo, de modo geral, é ajudar esses empresários a crescerem seus negócios e se estabelecerem profissional e financeiramente.

O montante total de R$ 4.5 mil para esse público, porém, ainda faz parte de uma Medida Provisória que aguarda aprovação dentro do Senado.

Sendo assim, as particularidades do empréstimo fácil para quem é MEI seguem as seguintes características atualmente:

Até R$ 3 mil de crédito para ser solicitado;

Juros com taxas a partir de 1,99% por mês;

Até 2 anos (24 meses) para finalizar o pagamento.

Já para quem é pessoa física, a opção de empréstimo segue as seguintes características:

Até R$ 1 mil de crédito para ser solicitado (o montante de R$ 1.5 mil também faz parte da citada MP);

Juros com taxas a partir de 1,95% por mês;

Mesmo prazo para pagamento (até 24 meses).

Outra ótima notícia ligada a esse assunto diz respeito ao fato de que mesmo as pessoas que estejam com nome negativo nos serviços de proteção ao crédito poderão solicitar esse empréstimo fácil.

Como utilizar o Caixa Tem para ter acesso ao dinheiro

Para solicitar e sacar o dinheiro por meio do Caixa Tem, o cidadão deverá baixar e/ou atualizar o aplicativo e, então, fazer a solicitação do microcrédito enviando um documento de identificação pessoal digitalizado e uma selfie.

Uma vez aprovado, o dinheiro deverá ser disponibilizado em no máximo 7 dias úteis.

É preciso se atentar, porém, que esse processo é destinado à pessoa física.

Quem é Microempreendedor Individual poderá solicitar seu empréstimo fácil em breve, mas, por quanto, deve se dirigir a uma das agências da Caixa para fazer a solicitação.

É imprescindível ter em mãos os documentos pessoas, os documentos da empresa e um comprovante de que o CNPJ em questão já possui pelo menos 1 ano de faturamento, independentemente do valor obtido por mês.

