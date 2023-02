Novas notícias trazem mudanças para o Pix em 2023; confira quais

O ano de 2023 promete várias surpresas para o setor de crédito, principalmente, envolvendo o PIX, a modalidade que permitiu que qualquer pessoa pudesse transferir dinheiro para outra, a qualquer hora e em qualquer lugar. De acordo com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até o meio do ano, ao menos 5 novas modalidades serão implantadas no Pix. De acordo com um levantamento, o número de pessoas que fizeram mais de 30 transações por mês pelo pix, aumentou de maneira exorbitante.

As novas funções do Pix irá envolver crédito

De acordo com o ministro, a tendência é que até o meio do ano, o Pix seja usado para operações de crédito. Essa pauta é uma das principais do Banco Central e deve ser lançada em breve. O modelo deve ser parecido com o que já existe por intermédio de alguns bancos digitais, a diferença é que haverá uma padronização.

E isso tudo será possível, por conta de um estudo que foi realizado pela Fiesp, que destacou o Pix como uma das modalidades de pagamento mais utilizadas no Brasil. Isto é, a modalidade em questão, é mais usada do que as já conhecidas, como DOC, TED etc.

Por conta disso, da grande popularidade do Pix, as novas modalidades serão inseridas, isso irá alavancar cada vez mais o setor no Brasil. “É possível ter segurança e agilidade para facilitar e reduzir custos para as pessoas. Com o avanço do Pix, existem maiores possibilidades de mais pessoas serem vistas pelo sistema financeiro”.

Quais serão as novas modalidades do Pix?

Neste ano, 5 modalidades do Pix entrarão em vigor. E a tendência, é que elas alavanquem ainda mais a economia no Brasil. As modalidades são as seguintes:

Pix automático: Na modalidade em questão, a proposta é que possa agendar o pagamento automático de contas recorrentes, por intermédio do Pix. Algo semelhante ao que já acontece no débito automático.

Pix por aproximação: Aqui será utilizada a tecnologia NFC, para que o pix possa ser concluído por intermédio da aproximação entre dois aparelhos celulares.

Pix internacional: Essa modalidade é uma das mais esperadas por todos, pois irá permitir que sejam realizadas transferência pix entre países parceiros.

Pix offline: Ainda não se sabe ao certo como irá funcionar, mas a proposta é que a operação possa ser realizada mesmo que o usuário esteja sem conexão com a internet.

Pix garantido: Aqui é o parcelamento do pagamento, de maneira análoga ao que já ocorre com o cartão de crédito.

Lembrando que como todas essas modalidades ainda serão lançadas, não há como saber de fato se tudo irá continuar gratuito ou haverá cobranças de taxas. O que resta, é aguardar.

