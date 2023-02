Nubank facilita pedir cartão premium Ultravioleta; aprenda a solicitar

Que tal começar o ano de 2023 com cartão de crédito novo? O Nubank Ultravioleta é o sonho de consumo de muitos clientes desde o dia do seu lançamento. Entrementes, as condições de requerimento eram bem altas – o que fazia com que nem todos conseguissem solicitá-lo. Por exemplo: era necessário ter R$ 150 mil investidos no banco. O valor foi reduzido em 1/3 e outras facilidades que chamaram a atenção! Embora tenha uma espécie de anuidade, é possível torná-la isenta e os benefícios são superiores aos custos. Veja todos os detalhes abaixo.

Qualquer usuário pode pedir o cartão em 2023

Agora o cartão premium do Nubank pode ser pedido por qualquer usuário – inclusive os novatos na plataforma. Visto que em 2022 o banco atingiu a marca de mais de 70 milhões de clientes! Com isso, liberou mais vantagens aos clientes e facilidades. Agora para ter o Ultravioleta – cartão premium do banco, é necessário realizar o download do aplicativo Nubank e após abrir a sua conta – solicitar o cartão na aba produtos.

Visto que após a solicitação o cliente passará por uma análise de crédito; e então, após a análise a aprovação receberá uma notificação informando acerca dos benefícios, etc. Anteriormente, o cartão era exclusivo para os clientes do banco que pretendia realizar um upgrade de categoria.

É válido lembrar que o cartão possui uma espécie de anuidade – que custa R$ 49/mês. Que pode ser zerada caso o cliente gasta mais de R$ 5 mim mensalmente. Caso o cliente tenha R$ 50 mil investidos nas plataformas de investimento do banco – também ganha direito à isenção

Apenas os clientes que possuem o cartão Ultravioleta podem investir no Nu Ultravioleta Ações e Nu Ultravioleta Multimercado. O valor mínimo de investimentos é R$ 500 – o fundo de investimentos é composto por grandes nomes como SPX, Bogaria e Verde.

Leia mais: Cartão APROVADO! É assim que você aumenta seu Score para conseguir limite

Realmente vale a pena pedir o cartão Premium do Nubank?

Depende! Clientes que têm gasto mensal acima de R$ 5 mil ou mais de R$ 50 mil investidos – é uma boa opção. Visto que o cashback pago pelo cartão é bastante atrativo. A cada compra no cartão de crédito é possível obter até 1% de cashback. Caso o gasto da fatura seja superior aos R$ 5 mil – o cashback é de R$ 50.

Portanto, de acordo com o gasto e custos do cliente pode ou não valer a pena; visto que há outros cartões com cashback que exigem menos; entrementes, caso seja do interesse adentrar também nas plataformas exclusivas de investimento – o cartão é ideal.

Ademais, será apenas um cartão de crédito que irá cobrar anuidade de R$ 50. Dependendo do cliente – não vale a pena.