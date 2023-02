Quer se livrar do cartão de crédito? Veja dicas de como viver sem

Estima-se que praticamente metade da população brasileira possui 3 ou mais cartões de crédito. Em contrapartida, quase 10% possui um ou nenhum cartão de crédito. Embora seja essencial para a assinatura de serviços online – como por exemplo, Netflix – é um dos principais motivos do endividamento dos brasileiros. Visto que os juros aplicados no cartão de crédito são maiores que os do empréstimo, financiamentos e cheque-especial. Em um mundo globalizado onde o cartão de crédito é essencial: será possível viver sem a função? Veja abaixo algumas dicas que podem te ajudar a deixar o cartão de crédito um pouco de lado e ter uma maior organização financeira.

O perigo dos cartões de crédito

Para muitos uma solução, para outros um problema. Quando usado de maneira equivocada o cartão de crédito acaba se tornando uma bola de neve. Ao findar de cada mês o resultado final vem: a fatura do cartão de crédito. Compras de R$ 5, 7, 10 reais; no fim do mês tornam-se um amontoado de milhares – todo cuidado é pouco.

Embora pareça difícil, é possível viver sem o cartão de crédito. Na verdade – sem usar a função crédito, que é tão perigosa para o bolso dos brasileiros. Uma solução é optar pelo uso do cartão pré-pago. No qual é inserido créditos e os mesmos podem ser usados quando quiser.

Desse modo, o dinheiro gasto não é na função crédito para ser pago posteriormente – mas é uma espécie de débito com valor pré-estipulado. Ideal para pais que dão os cartões para os seus filhos ou outras pessoas. Com isso – é possível filtrar um valor mensal que pode ser gasto.

Como o cartão de crédito possui um limite estipulado – e muita das vezes alto, é comum que os consumidores gastem o limite ao máximo. Desse modo, acabam se embolando em sua própria bola de neve.

Esse modo de pagamento é bem simples e fácil. Não tendo muitas enrolações – grande problema é quando parte para a compra de itens digitais. O que pode ser feito? A solução é a compra de Gift Cards dos serviços desejados.

Desse modo, é possível comprar assinatura da Netflix, Spotify, etc. Atualmente inúmeras empresas vendem estes produtos: bem como Americanas e Assaí.

Use o cartão de crédito da maneira correta

Especialistas recomendam o uso de cartões de crédito para comprar mais sólidas. Aquelas fixas que não terão o seu valor variado. Bem como compras mensais fixas ou a compra de itens parcelado. Desse modo – há uma garantia de que o valor a ser pago será fixo e não mudará mediante o decorrer do mês.

O problema do cartão de crédito não é os seus juros – até mesmo porque só há juros se houver inadimplência; mas a sua liberdade de compra – que ao ser colocada em mãos erradas, acaba não dando muito certo!

Nem todos os brasileiros têm uma educação financeira de berço e com isso acabam gastando muito mais do que o desejado. Fazendo com que as dívidas se acumulem e não seja possível pagá-las.

Entrementes, optando pelo cartão pré-pago e até mesmo o próprio cartão de débito e a compra de gift cards; é o primeiro passo para migrar do cartão de crédito para outros meios.

Lembre-se, sempre que possível pague à vista; use o Pix, não tem taxas… e ainda é possível conseguir aquele desconto.