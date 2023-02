Trabalho novo em 2023: é isso o que o RH espera de você

O ano de 2023 ainda está no começo e muitas pessoas planejam viver uma verdadeira revolução em suas vidas. Um dos aspectos que muitos desejam mudar e evoluir está no campo do trabalho.

Pensando nisso, separamos algumas dicas com base no levantamento da Unique Group sobre as habilidades mais desejadas em 2023 pelos departamentos de Recursos Humanos das empresas.

Veja se você cumpre os critérios e comece a fortalecer as características baixo em seu currículo e no seu perfil pessoa:

1 – É preciso ter bom gerenciamento de tempo no trabalho

O mundo moderno exige mais rapidez e agilidade nos processos dentro e fora do trabalho. Não é à toa que uma das habilidades mais procuradas pelos setores de Recursos Humanos das empresas é justamente a capacidade de gerenciar bem o tempo e otimizar o processo de produção.

Veja também: Você faz isso? Se sim, seu currículo vai direto para o LIXO

2 – Empatia

A palavra empatia já ficou como uma das mais procuradas na internet recentemente. Ela está em alta e também é uma das habilidades desejadas no trabalho. Isso porque estamos falando da capacidade de se colocar no lugar do outro e entender o que se passa com cada um.

3 – Gostar de trabalho em equipe pode ajudar

Diante de tanta tecnologia, o contato humano se torna um diferencial na modernidade. Por isso, saber trabalhar em equipe é uma das qualidades que podem tornar você um funcionário diferenciado para o RH. Além disso, quem lida bem com o coletivo, costuma apresentar menos possibilidade de desavenças e problemas para a empresa.

4 – Flexibilidade

O mercado de trabalho mudou e é preciso que haja flexibilidade, tanto por parte da empresa quanto do trabalhador. Isso quer dizer que ter disponibilidade de horários diferentes e entender as novas ideias e conceitos de maneira aberta pode ajudar bastante a conquistar um emprego.

5 – Resiliência

Embora seja um termo da ciência emprestado para a vida pessoa, a resiliência do campo humano diz respeito à capacidade de superar desafios. Seria como se uma pessoa submetida a uma mudança drástica fosse capaz de se recompor e continuar sua vida normalmente.

Veja também: É mais FÁCIL encontrar emprego com estes 9 cursos técnicos no currículo

6 – Pensamento crítico é bom para o trabalho

Outro ponto importante para quem está em busca de uma nova oportunidade de trabalho é manter o pensamento crítico ativo. Isso quer dizer que não basta aceitar o que é imposto. Questione, analise e entenda os melhores caminhos para sua função.

7 – Conhecimento

Por fim, demonstrar domínio e conhecimento na sua área de trabalho é importante, mas expandi-lo para outros temas também pode ajudar bastante a conquistar uma boa vaga de emprego.