Bolsa Família antecipado de fevereiro: consulte se você vai receber

As parcelas do Bolsa Família de fevereiro começam a ser pagas no dia 13, próxima segunda-feira. Por conta do Carnaval, os pagamento começam mais cedo do que o previsto. Por hora, ainda não se sabe exatamente o número de brasileiros e brasileiras que irão receber as parcelas neste mês.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome não falou da quantidade de beneficiários para o mês de fevereiros, mas confirmou a parcela de R$ 600, conforme se esperava. No mês passado, receberam o benefício do Bolsa Família 21,9 milhões de famílias.

Pagamento segue o mesmo modelo anterior

Vale destacar que o Bolsa Família segue o mesmo modelo de ordem para pagamentos que o auxílio anterior estabelecia. Isso quer dizer que as parcelas são depositadas conforme o Número de Identificação Social (NIS), mais especificamente conforme o digito final do documento.

Da mesma forma, para receber as parcelas, é preciso seguir as mesmas normas de antes. O beneficiário precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico) e se enquadrar na faixa de pessoas que têm o direito ao benefício (situação de pobreza ou de extrema pobreza).

R$ 150 bônus para crianças que tenham até 6 anos de idade

Uma das dúvidas de alguns beneficiários era se a parcela bônus de R$ 150 começaria a ser paga neste mês de fevereiro. No entanto, de acordo com o ministério, a previsão de atualizar o valor do Bolsa Família se mantém para março.

Isso quer dizer que todas as famílias que tenham crianças de até 6 anos de idade receberão parcela adicional de R$ 150 para cada criança, com no máximo dois acréscimos. No entanto, isso só deve acontecer no mês que vem.

Como consultar o Bolsa Família de fevereiro?

Há muitos brasileiros que ainda encontram-se na fila de espera para receber as parcelas do Bolsa Família. Para saber se você está na folha de pagamento, é preciso fazer a consulta no aplicativo Auxílio Brasil GovBr ou através do app Caixa Tem. Os dois estão disponíveis na App Store e na Play Store.

Além disso, o cidadão pode acessar o portal do governo para ter acesso às informações: gov.br.

Calendário de fevereiro

Confira as datas adiantadas de pagamento do Bolsa Família de fevereiro:

Final do NIS 1: 13 de fevereiro;

Final do NIS 2: 14 de fevereiro;

Final do NIS 3: 15 de fevereiro;

Final do NIS 4:1 6 de fevereiro;

Final do NIS 5: 17 de fevereiro;

Final do NIS 6: 22 de fevereiro;

Final do NIS 7: 23 de fevereiro;

Final do NIS 8: 24 de fevereiro;

Final do NIS 9: 27 de fevereiro;

Final do NIS 0: 28 de fevereiro.